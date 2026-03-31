Re Carlo, Harry e Meghan Markle si autoinvitano a Sandringham: lui risponde così

Harry insiste per tornare a Sandringham a luglio con Meghan Markle e figli. Ma Re Carlo è inflessibile e teme il peggio da questo incontro

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Getty Images Meghan Markle e Harry

Re Carlo non vuole aggiungere problemi a una situazione così delicata per la Monarchia e ha preso una decisione che come padre e come nonno gli sarà costata molto. Ma è stato inflessibile nei confronti di Harry e Meghan Markle che si sono autoinvitati a Sandringham quest’estate.

Harry e Meghan Markle s’impongono a Re Carlo

Stando a fonti vicine ai Sussex, Harry avrebbe insistito per essere invitato da suo padre Carlo il prossimo luglio a Sandringham. Il Duca vorrebbe ricucire lo strappo con la sua famiglia, per questo vorrebbe organizzare un breve soggiorno nella tenuta del Re, insieme a Meghan Markle e ai figli, Archie e Lilibet.

Approfittando del viaggio in Gran Bretagna, vorrebbe ritagliarsi qualche giorno col padre per poter trascorrere del tempo con lui e magari risolvere definitivamente i contrasti. Sarebbe anche l’occasione perfetta per far conoscere i nipotini, Archie e Lilibet, al nonno che li ha visti raramente. Anzi, la piccola solo una volta.

Harry e Meghan hanno avuto in passato molte occasioni per trascorrere l’estate a Sandringham. Infatti, fino a due anni fa, avevano ricevuto puntualmente l’invito da Carlo e loro altrettanto puntualmente hanno declinato. Ma adesso che le finanze vacillano, il Principe e sua moglie pensano che una soluzione ai loro problemi potrebbe arrivare da Sua Maestà. Va detto che Harry desidera sinceramente riconciliarsi col padre, ma ha commesso troppi passi falsi, tutte le volte che la Famiglia Reale gli ha concesso un po’ di fiducia.

Re Carlo inflessibile contro Harry

Re Carlo non ha intenzione di cedere alle richieste di Harry. Dopo tanti inviti andati a vuoto, ora non vuole più ospitare il secondogenito a Sandringham. In questo momento non ha le forze necessarie per affrontare un eventuale altro scandalo, poiché è già impegnato a limitare i danni provocati da Andrea e Sarah Ferguson. Troppo precario è l’equilibrio della Corte per aggiungere ulteriori tensioni.

Fonti vicine al Sovrano hanno dichiarato: “La scarsa fiducia e le amare esperienze” legate a una serie di fughe di notizie e comunicati stampa diffusi dal “Team Sussex” negli ultimi anni rappresentano un ostacolo significativo al ripristino dell’armonia familiare.

Un amico del Re ha rivelato: “Se Harry desidera davvero vedere suo padre, farebbe bene a incoraggiare i suoi sostenitori a permettere che tali questioni vengano discusse in privato, poiché la scarsa fiducia e le amare esperienze passate in merito rimangono uno dei principali ostacoli al progresso della situazione”.

Molti a Palazzo considerano la richiesta di Harry “assurda”, l’ennesima pretesa senza dare nulla in cambio per far accrescere la fiducia nei suoi confronti e tranquillizzare il Re che, a quanto pare, non ha intenzione di cedere e respingerà i Sussex.

I Duchi però non mollano e insistono malgrado le scarse possibilità che un incontro avvenga. Harry spera che lui, Meghan e i loro figli vengano invitati a trascorrere “un po’ di tempo in famiglia” a Sandringham a luglio, quando è previsto il suo ritorno nel Regno Unito.

Sono trascorsi quasi quattro anni da quando Archie e Lilibet, di sei e quattro anni, hanno visto il nonno, in occasione del loro viaggio in Gran Bretagna per le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina. Harry probabilmente punterà su questo elemento per forzare la mano di Carlo, invitando a cedere per amore dei nipoti.