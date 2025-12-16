Re Carlo, Harry e Meghan spietati: non cedono sul Natale insieme

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo vorrebbe invitare Harry e Meghan Markle a Sandringham per trascorrere insieme quello che qualcuno ha definito “l’ultimo Natale”. Nel senso che sarebbe l’ultima possibilità per una piena riconciliazione. Ma pare che il Principe, spronato soprattutto dalla moglie, non abbia intenzione di cedere.

Re Carlo vorrebbe Harry e Meghan Markle con sé a Natale

Re Carlo non ha ancora formalmente invitato suo figlio Harry, Meghan Markle e i due nipoti Archie e Lilibet a Sandringham per Natale, ma secondo fonti vicine a Palazzo vorrebbe davvero farlo. Sente infatti che questa potrebbe essere l’ultima occasione per riconciliarsi totalmente con il secondogenito.

Lo scorso settembre abbiamo assistito un tentativo di disgelo tra i due quando dopo oltre un anno si sono incontrati a Londra. Ma dopo quel colloquio all’ora del tè non ci sono state altre occasioni per riallacciare i rapporti. Tra l’altro gli ostacoli da superare sono ancora molti e ostici, sia da un lato che dall’altro.

Infatti, William e in generale la Famiglia Reale non si fida di Harry e teme che un suo ritorno a Palazzo potrebbe compromettere l’immagine della Monarchia. Mentre Oltreoceano Meghan Markle non intende mettere più piede a Londra, soprattutto se questo significa incontrare Carlo e Kate Middleton. Oltre al fatto che teme la critica dei media britannici.

Così, i piani di distensione di Carlo e Harry si sono rallentanti. Natale potrebbe essere l’occasione giusta per riunire la famiglia, almeno questo è quello che pensa il Re. Anche se ancora non ha invitato i Sussex, perché sta soppesando tutti i pro e i contro di quel gesto.

Come padre infatti vorrebbe accanto a sé anche il secondogenito e i suoi due nipoti “americani”. Il cancro ha cambiato molto le sue prospettive. Una fonte reale ha affermato che la mentalità del Re è cambiata dopo quello che ha descritto come un anno difficile per la Monarchia.

E ha affermato: “Un invito al Principe Harry non è stato del tutto escluso, se il Re desidera davvero trascorrere del tempo con i suoi familiari più stretti. C’è sempre stata la sensazione che la porta non fosse mai completamente chiusa”.

Re Carlo, Harry e Meghan Markle non cedono

Se Carlo lascia aperte le speranze di una reunion famigliare a Natale, Harry e Meghan Markle invece hanno già chiuso tutte le porte. I Sussex non hanno infatti la minima intenzione di andare a Sandringham né eventualmente di cambiare i loro piani, se dovesse arrivare un invito del Re.

Harry e Meghan si sono infatti già organizzati per il 25 dicembre. Festeggeranno il Natale nella loro villa di Montecito in California, come gli ultimi anni. Con loro e i due figli ci sarà solo la madre di Lady Markle, Doria Ragland