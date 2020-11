La maledizione dei Getty: morto John Gilbert

Una nuova tragedia si è abbattuta sulla famiglia Getty: John Gilbert Getty, nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty ed erede del patrimonio familiare stimato in 5 miliardi di dollari, è morto all'età di 52 anni. La famiglia ha confermato la morte dell'erede lunedì sera dopo che è stato trovato venerdì privo di sensi in una stanza d'albergo di San Antonio, in Texas. Non si conosce ancora la causa di morte, ma pare non ci sia nulla di sospetto. Ennesima morte tragica di una famiglia ricca e sfortunata, che che dagli anni '70 ad oggi ha dovuto affrontare tragedie immense. Ripercorriamole insieme