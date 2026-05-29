Madonna, il dettaglio piccante su John F. Kennedy Jr.

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Madonna

Madonna non è mai stata una donna da mezze misure. Lo ha dimostrato più volte sia sul palco che fuori, nei video, nelle interviste e persino nelle confessioni più private. Questa volta la cantante ha riaperto un capitolo rimasto per anni sospeso a metà tra il mito e il semplice gossip: il presunto flirt con John F. Kennedy Jr., figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti e icona assoluta del fascino americano.

L’occasione è arrivata durante un video promozionale legato al lancio del nuovo progetto musicale Confessions II, realizzato in collaborazione con Grindr. In un clima giocoso e volutamente provocatorio, Madonna si è prestata a una serie di domande insieme ad alcuni volti del mondo creativo e queer. E quando lo stilista Raul Lopez le ha chiesto chi fosse stato l’amante con cui aveva avuto più chimica, la risposta è arrivata con il tempismo teatrale che solo lei sa avere.

Madonna conferma il flirt con John F. Kennedy Jr.

Madonna ha scelto di non fare un elenco infinito di nomi, ma di restringere il campo con una frase furba: “Farò solo i nomi di chi non c’è più”. Poi ha pronunciato, quasi sottovoce, il nome di John F. Kennedy Jr. Quanto è bastato per far esplodere la curiosità di chi era presente e, subito dopo, quella del pubblico.

La cantante non ha aggiunto troppi dettagli, ma il sorriso e l’aria complice hanno fatto il resto. Dopo decenni di voci, ricostruzioni e mezze ammissioni, Madonna ha di fatto confermato che tra lei e JFK Jr. qualcosa ci fu davvero. Una scintilla breve, forse più fisica che sentimentale, ma evidentemente abbastanza memorabile da restare impressa nella memoria della regina del pop.

Il nome di John F. Kennedy Jr. non arriva a caso. Negli anni il figlio di John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Kennedy Onassis è stato raccontato come uno degli uomini più desiderati della sua generazione: bello, elegante, atletico, con quel misto di privilegio e malinconia che sembrava renderlo irraggiungibile. Madonna, all’epoca già regina della provocazione, era invece all’apice della sua forza scenica e mediatica. Due mondi diversissimi, ma entrambi abituati a vivere sotto i riflettori.

Cosa c’è stato davvero tra i due

Secondo diverse ricostruzioni pubblicate negli anni, tra Madonna e John F. Kennedy Jr. non ci sarebbe stata una vera storia d’amore, piuttosto una frequentazione fugace. Una parentesi fatta di attrazione, curiosità e fascino reciproco, più che di grandi promesse. In una biografia orale dedicata a JFK Jr., uno degli amici dell’avvocato e giornalista avrebbe ridimensionato quel legame: “La storia con Madonna è stata solo una scappatella. Niente di più”.

Una frase che sembra togliere romanticismo alla vicenda, ma non certo fascino. Perché proprio la brevità della liaison ha contribuito ad alimentarne il mito. La stessa fonte, secondo quanto riportato nel libro, avrebbe spiegato che tutto ruotava attorno all’attrazione: “Era tutta una questione di attrazione, non c’è stato niente di più”.

E forse è anche per questo che, a distanza di tanti anni, la confessione della popstar ha fatto così scalpore: non perché aggiunga una nuova storia d’amore alla sua (lunga) biografia sentimentale, ma perché riporta in superficie un incontro rimasto sospeso tra realtà e leggenda.

Il fastidio di Jackie Kennedy

Secondo alcune ricostruzioni, l’ex first lady non avrebbe mai visto di buon occhio la vicinanza tra suo figlio e Madonna, considerata troppo provocatoria e distante dal mondo dei Kennedy.

Il presunto fastidio di Jackie sarebbe nato da più fattori. Da un lato, la popstar rappresentava tutto ciò che lei aveva sempre cercato di evitare: esposizione mediatica, provocazione e attenzione dei paparazzi. Come ha osservato lo scrittore J. Randy Taraborrelli: “Jackie aveva passato tutta la sua vita da celebrità a evitare i paparazzi, mentre Madonna li cercava”.

Dall’altro, pesavano anche i continui richiami di Madonna a Marilyn Monroe. Per Jackie, infatti, Marilyn non era soltanto un’icona di Hollywood, ma una figura legata alle ferite più intime del suo matrimonio con John Fitzgerald Kennedy.