Carolyn Bessette e John F. Kennedy, il loro grande tragico amore raccontato nella serie Love Story

L'intensa e tragica “Love Story” tra Carolyn Bessette e John F. Kennedy, che ha ispirato una nuova appassionante serie televisiva

Chiunque abbia vissuto gli Anni ’90 se li ricorda. Perché erano i più belli, eleganti e ricchi; infine, i più chiacchierati e sfortunati. Carolyn Bessette e John F. Kennedy hanno formato una delle coppie più acclamate della storia e il loro grande, tragico amore, diventa adesso una serie tv, dal didascalico nome di Love Story. Prima di vederla, ripercorriamo assieme le tappe della relazione che finì sulle prime pagine di tutto il mondo.

La love story di Carolyn Bessette e John F. Kennedy

Correva l’anno 1992. Carolyn Bessette era una determinata 26enne che, dopo un inizio come commessa, si era guadagnata il posto di addetta alle pubbliche relazioni per Calvin Klein. Fu proprio nella sede del brand di moda che Carolyn conobbe John F. Kennedy, il 32enne erede figlio dell’ex Presidente e di quell’icona di Jacqueline Onassis. Lo scapolo d’oro d’America fu colpito dall’eleganza della bionda signorina e le chiese il numero per invitarla a una cena di gala. Se ne invaghì definitivamente dopo il suo rifiuto, probabilmente il primo nella vita di John.

Infine, i due iniziano a frequentarsi. Ma lei non è sicura. Lui è un latin lover impenitente e continua a giocare al tira e molla con la ex storica, l’attrice hollywoodiana Daryl Hannah. Almeno fino al 1994 quando, senza più alcun dubbio, John chiede a Carolyn di diventare sua moglie. Il Don Giovanni è pronto a mettere la testa a posto, ma la fidanzata non si fida e ci mette due anni interi per decidersi a marciare verso l’altare, in un matrimonio segretissimo, celebrato di fronte ad appena 40 persone.

Vissero felici e contenti? Niente affatto. Il loro amore diventa l’argomento preferito dai paparazzi, li seguono ovunque e speculano su ogni gesto. Bessette è costretta a lasciare il lavoro e ritirarsi a vita privata, privatissima: quasi chiusa in casa, senza frequentare che non pochi intimi. Si dice che i tradimenti siano numerosi, da parte di entrambi, e che sul matrimonio pesi il timore di diventare madre di Carolyn.

La verità non si scoprì mai, perché il 16 luglio 1999, Carolyn Bessette, la sorella Lauren e John F. Kennedy morirono a largo dell’Oceano Atlantico, a causa di un incidente dell’areo privato che John stava pilotando.

La serie tv ispirata alla loro storia

La tragica, intensa, storia d’amore tra Carolyn Bessette e John F. Kennedy, tra le più famose dell’ultimo mezzo secolo, ispirò il libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, della scrittrice Elizabeth Beller. Dal testo è tratta Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nuova serie Disney+ prodotta dall’audace regista Ryan Murphy e arrivata in tv giusto alla vigilia di San Valentino.

A dare il volto a Carolyn è Sarah Pidgeon, raffinata bionda (per l’occasione) al suo primo grande ruolo. John John è interpretato da Paul Anthony Kelly, esordiente che a Kennedy somiglia parecchio e di cui continueremo sicuramente a sentire parlare in futuro. A vegliare su tutti vi è la grande maestra Naomi Watts, cui spetta l’onore e l’onere di portare sullo schermo le fragilità di Jackie O. durante i suoi ultimi anni di vita.