Il guardaroba infallibile di Carolyn Bessette-Kennedy rivive nella serie Disney+ ''Love Story'' e ha già fatto impazzire il web

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Carolyn Bessette Kennedy è ancora un'icona di stile

C’è stato un momento, subito dopo il rilascio dei primi episodi di “Love Story” su Disney+, in cui i social media hanno improvvisamente cambiato rotta. I feed, solitamente saturi di micro-trend effimeri, si sono fermati davanti a un’immagine precisa: un’eleganza tagliente, quasi austera, eppure incredibilmente magnetica.

Carolyn Bessette-Kennedy era tornata. O meglio, il suo spirito non se n’era mai andato, ma la serie ha riacceso i riflettori su quell’allure anni ’90 che oggi, in un’era dominata dal rumore visivo, suona come una boccata d’aria fresca.

In poche ore, l’hashtag dedicato ai suoi outfit ha accumulato milioni di visualizzazioni. Ma cosa rende lo stile di Carolyn ancora oggi così disarmante, così disperatamente cool?

Anatomia di un’icona: i pezzi chiave del guardaroba bessette

Lo stile di Carolyn sfidava le convenzioni di un’epoca che stava scivolando verso gli eccessi del Duemila, preferendo dialogare con l’estetica di Prada, Calvin Klein e Yohji Yamamoto. Molto prima che il termine quiet luxury venisse coniato e inflazionato, Carolyn ne era la regina indiscussa. La vera ricchezza era il tessuto, il taglio e, soprattutto, l’attitudine di chi lo indossava. Nero, bianco, beige, grigio e blu navy, i colori neutri non erano una mancanza di fantasia, ma una tela su cui far risaltare il design e la personalità.

Per tradurre l’estetica inarrivabile di Carolyn in un guardaroba quotidiano contemporaneo, il segreto risiede in una selezione spietata e precisissima di capi must-have, prestando un’attenzione maniacale a tagli, tessuti e proporzioni.

Oltre il basic, ogni capo, anche il più semplice, cadeva alla perfezione. Unanon era mai solo una camicia bianca: era un’architettura di cotone croccante, spesso indossata sbottonata quel tanto che basta per rivelare il collo, abbinata a gonne lunghe a colonna o pantaloni a vita alta.

Lungi dall’essere un semplice capo basico, la camicia bianca deve essere in popeline di cotone croccante, con una vestibilità leggermente over – quasi fosse rubata al guardaroba maschile – e va portata rigorosamente sbottonata sui primi bottoni e rimboccata nei pantaloni per svelare le clavicole con studiata disinvoltura.

Amazon Essentials Camicia elegante dalla vestibilità aderente con bottoni, in popeline elasticizzato

La silhouette inferiore è affidata all’intransigenza del denim dritto. Il lavaggio del jeans deve essere un blu classico e compatto, rigorosamente privo di strappi, decorazioni o slavature evidenti; la vita, media o alta, deve fasciare i fianchi per poi scendere dritta, accarezzando la gamba senza costringerla.

Levi's Levi's Classic Straight Jeans Donna

Il cappotto beige sfiancato è il capospalla che eleva l’intero look. Deve essere realizzato in panno di lana o cashmere pregiato, con una costruzione sartoriale che segna nettamente il punto vita prima di scivolare verso il ginocchio, disegnando una silhouette a clessidra slanciata e architettonica.

Wantdo Cappotto cammello misto lana slim fit con cintura

I sandali beige minimal della Bessete hanno una calzata che deve letteralmente fondersi con il piede. L’ideale è un sandalo nude con un tacco medio e sensato, caratterizzato da listini in pelle così sottili da risultare quasi invisibili, la quintessenza delle “naked shoes” che spopolavano nei salotti newyorkesi degli anni ’90.

Queen Helena Sandali con tacco minimal beige intrecciate

Gli occhiali da sole ovali marroni sono stati il suo filtro definitivo tra l’icona e i paparazzi. La montatura deve essere in acetato scuro o tartarugato, con una lente piccola e spiccatamente ovale; uno scudo compatto, discreto ma incredibilmente glamour, perfetto per sigillare quell’allure irraggiungibile e misteriosa.

Adewu Occhiali da sole marroni tartarugati

