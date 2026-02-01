Letizia di Spagna, il cappotto da Regina è blu navy e a doppiopetto

Uno stile e un colore dal significato politico e istituzionale: Letizia di Spagna sa come catturare l'attenzione senza esagerare mai

Foto di Giorgia Prina

È stato un periodo complicato e drammatico per la corona di Spagna. L’incidente ferroviario di Adamuz ha coinvolto tutta la popolazione e non ha lasciato indifferenti i reali, accorsi sul luogo per ricordare i morti e segnare la propria presenza e vicinanza alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. Letizia di Spagna e il marito Filippo VI hanno interrotto la normale agenda reale per visitare i luoghi colpiti dall’incidente e far visita alle realtà colpite. Ora, a due settimane di distanza dall’evento, la coppia ha ripreso le normali attività della corona, partecipando ad eventi e cerimonie istituzionali. Letizia in particolare ha partecipato a un incontro con l’associazione contro il cancro AECC a Madrid, ospite del presidente Ramón Reyes.

Il lool reale e significativo in blue navy di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è solita prendere parte e numerose e variegate iniziative sul territorio. In particolare sembra amare entrare in contatto con le attività più socialmente impegnate sul territorio spagnolo. Questo sia in termini culturali, militari e scientifici. In particolare, recentemente, la Regina ha partecipato a un incontro a Madrid con l’associazione contro il cancro AECC, ospite del presidente Ramón Reyes.

Letizia di Spagna, look da Regina in blu navy
Letizia di Spagna, look da Regina in blu navy

Per l’occasione la sovrana non ha certo peccato in fatto di stile, del quale è una vera maestra. Letizia ha sfoggiato un look dominato in tutto e per tutto da un cappotto blu navy costruito su una palette scura, istituzionale, ma senza rigidità. Il cappotto è doppiopetto, con bottoni ton sur ton e una linea dritta ma leggermente sagomata, pensata per accompagnare la figura accompagnandone le forme. La lunghezza al ginocchio rafforza l’idea di formalità, mentre la struttura sartoriale – spalle pulite, rever ben definiti – restituisce un’eleganza solida. Il blu navy, profondo, è una scelta strategica, poiché è una scelta meno severa rispetto al nero, ma in grado di suscitare altrettanta autorevolezza, rivelandosi perfetto per contesti ufficiali e pubblici.

Sotto il cappotto si intravede un outfit coordinato negli stessi toni scuri, probabilmente un completo o un abito dal taglio essenziale, che contribuisce a creare un effetto monocromatico raffinato. Le scarpe nere basse, lucide, con punta arrotondata, privilegiano comfort e funzionalità senza rinunciare alla compostezza formale.

Il look completo di Letizia di Spagna
Il look completo di Letizia di Spagna

La borsa nera a tracolla, minimal e priva di loghi evidenti, completa il look senza rubare attenzione al capospalla. Dal punto di vista comunicativo, l’insieme trasmette sobrietà e affidabilità, suscitando un certo rigore istituzionale, ma senza risultare freddo. Il taglio impeccabile e la scelta del blu navy mantengono un equilibrio tra autorità e accessibilità. Il cappotto, se ben costruito, può dunque diventare un vero e proprio strumento di linguaggio pubblico e simbolico.

Lo stile di Letizia di Spagna

La Regina di Spagna è un esempio perfetto di come lo stile possa comunicare senza eccessi. La sovrana predilige da sempre infatti la scelta di un equilibrio tra istituzionalità e modernità, senza scadere nella rigidità o nella freddezza. Vincono nel suo armadio le linee pulite e i colori sobri che possano rafforzare l’immagine dell’autorevolezza senza creare distanza. Spiccano cappotti, abiti midi essenziali e invidiati completi giacca-pantalone o giacca-gonna dalle linee asciutte.

Marchi internazionali vengono abilmente mischiati a capi di brand spagnoli, spesso disponibili a prezzi accessibili. La Regina mostra la sua modernità anche nella scelta del riciclo: spesso la vediamo indossare capi già visti. Un occhio, il suo, attento all’ambiente, allo spreco e all’economia del Paese.

