Letizia di Spagna, look blu reale e il trucco degli orecchini di acquamarina

Letizia di Spagna sfoggia un tailleur misterioso blu reale e un paio di orecchini con diamanti e acquamarina che sono un regalo speciale di suo marito Felipe

Letizia di Spagna ha iniziato la sua settimana di lavoro, accompagnando Felipe alla celebrazione per i 47 anni della Costituzione spagnola. Per l’occasione la Regina ha rinunciato al suo rosso per un blu reale a sottolineare la formalità del momento.

Letizia di Spagna austera per l’anniversario della Costituzione

Nei primi mesi del 2026 abbiamo visto Letizia di Spagna indossare look raffinati ma austeri. D’altro canto a gennaio la Famiglia Reale ha subito il grave lutto della morte della Principessa Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia di Felipe, e il terribile incidente ferroviario che ha causato numerose vittime.

Smesso il lutto, la Reina è tornata a portare il rosso, il colore che contraddistingue il suo guardaroba. Infatti, è la Sovrana che più sfrutta questa tonalità accesa e in effetti le sta d’incanto, esaltando l’incarnato e dando un tocco di personalità decisa ai suoi look.

Ma quando si tratta di eventi istituzionali non serali, Letizia opta per colori più formali e meno appariscenti, come il blu che da sempre è associato alla regalità.

Così, trattandosi delle celebrazioni per la Costituzione del suo Paese, la Reina non poteva che presentarsi con un outfit blu navy.

In particolare, Donna Letizia ha recuperato dal suo armadio un austero tailleur in tweed blu navy. Si tratta di un completo composto da una giacca sciancrata e aderente, corta con bottoni nascosti, colletto a camicia e maniche a tre quarti che lasciano scoperti i polsi, e a una longuette midi.

Sebbene la Regina abbia già indossato questo ensemble esattamente un anno fa, il 19 febbraio 2025, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah El-Sisi a Madrid, il nome dello stilista resta sconosciuto.

Letizia ha completato l’outfit con una handbag blu di Magrit, modello Mica, con dettagli meccanici sulla patta, e con un paio di décolleté dal tacco midi.

Letizia di Spagna, i suoi orecchini preferiti

Per aumentare l’austerità del suo look regale, Letizia ha scelto di indossare gioielli non vistosi, ma che per lei hanno un valore affettivo enorme. Quindi, la moglie di Felipe ha rinunciato a qualsiasi prezioso che non fosse essenziale alla sua mise. Se lo scorso anno aveva decorato la giacca con una spilla, questa volta non l’ha messa, concentrandosi piuttosto sugli orecchini.

La Reina ha scelto quelli in oro bianco con acquamarina e diamanti. Sono una creazione del brand madrilena Aldao, anche se non c’è la certezza assoluta. Infatti, c’è chi ritiene siano realizzati da Bulgari. Gli orecchini presentano un cerchio da cui pende una grande acquamarina a forma di lacrima; ma, in questa occasione, Letizia ha indossato solo la parte superiore, per ottenere un look minimalista, perfetto per un impegno istituzionale mattutino.

In ogni caso, si ritiene che questi orecchini furono regalati a Letizia da suo marito Felipe in occasione della nascita della Principessa Leonor, la loro primogenita. Indubbiamente, la Reina li ama molto, anche perché le illuminano il volto, un piccolo trucco per evitare che i colori troppo scuri spengano il viso.