Letizia di Spagna seduce l’Egitto: abito blu notte e tailleur bianco e oro

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha lasciato tutti senza fiato durante il suo viaggio di Stato in Egitto con Felipe, passato un po’ in secondo piano perché coincidente con la visita dei Trump in Inghilterra. Ma i look della Reina non sono stati da meno rispetto a quelli di Kate Middleton e Melania. A cominciare dall’abito in seta blu notte di Joseph e per concludere con il tailleur bianco di Mango da 126 euro.

Letizia di Spagna, l’abito blu notte da sogno

Letizia di Spagna è partita per l’Egitto con un tailleur di Hugo Boss il 16 settembre dove è stata accolta, insieme suo marito Felipe, dal Presidente Abdel Fattah el-Sisi e della First Lady Entissar Amer con tutti gli onori del caso.

I Sovrani sono stati impegnati nei giorni scorsi in diversi eventi e visite in luoghi di alto valore artistico, dove la Reina ha sfoggiato diversi look nuovi, come l’abito in pizzo bianco di The 2nd Skin Co, molto simile a quello indossato da Charlene di Monaco qualche giorno prima.

Ma sicuramente uno degli abiti più belli che Letizia ha indossato in questo viaggio è quello in seta blu notte, firmato Joseph. La Regina lo portava durante una visita a sorpresa alle Piramidi di Giza. Infatti, non era prevista dalla sua agenda, ma Donna Letizia aveva espresso il desiderio di vederle al tramonto e così è stata accontenta.

In cambio, ha lasciato senza fiato con questo abito blu china, in seta lucida, con scollo rotondo, maniche a sbuffo, gonna ampia, lunga fino alle caviglie e vita intrecciata. Il modello si chiama Leila ed è del marchio britannico Joseph. Un look perfetto per una serata romantica, passata all’ombra delle Piramidi.

Per renderlo ancora più favoloso, Letizia lo ha abbinato a degli accessori metallizzati: slingback dal tacco midi di Magrit e clutch da 250 euro dello stesso brand.

Letizia di Spagna, il tailleur low cost di Mango

Di tutt’altro stile è la mise che Letizia ha indossato per inaugurare la nuova illuminazione del Tempio di Hatshepsut a Luxor.

Abbandonato l’abito blu romantico, la Reina ha optato per un look più moderno, presentandosi con il suo tailleur bianco di Mango. Il completo è composto da una giacca monopetto con tasche laterali che costa 79,99 euro e da un paio di pantaloni a sigaretta, da 45,99 euro per un totale di 125,98 euro. Sotto il blazer ha indossato un top aderente bianco lucido.

Ancora una volta ha scelto accessori metallizzati, per brillare come le nuove luci del tempio. Così, ha abbinato il tailleur a una clutch d’oro di Magrit (250 euro) e a delle espadrillas con zeppa in corda dorate. A impreziosire tutto ci hanno pensato gli orecchini, creati dal brand spagnolo Isabel Guarch, in oro e diamanti da 1.990 euro, ispirati al rosone della Cattedrale di Maiorca.

Letizia di Spagna, il completo in lino di 6 anni fa

Letizia e Felipe concludono il loro viaggio in Egitto venerdì 19 settembre con una visita al Museo di Luxor, ad alcune tombe nella Valle dei Rei e agli scavi archeologici della zona.

Per far fronte al grande caldo, la Regina ha indossato un completo in lino bianco, composto da una giacca in stile safari con cintura e pantaloni a gamba larga di Carolina Herrera. Letizia debuttò con questo ensemble nel 2019, sei anni fa e da allora non l’aveva più indossato.