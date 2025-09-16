Letizia di Spagna, il tailleur glaciale per il viaggio di Stato in Egitto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e Felipe hanno iniziato il loro viaggio di Stato in Egitto con il saluto ufficiale all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. E come di consueto la Regina ha trasformato la cerimonia in un’occasione per dare prova del suo stile. Infatti, ha indossato un tailleur pantaloni bianco ghiaccio, firmato Hugo Boss.

Letizia di Spagna, il tailleur da viaggio di Hugo Boss

Letizia di Spagna non ha sorpreso col suo look. Infatti, è sua abitudine scegliere tailleur pantaloni quando deve affrontare viaggi in aereo. Di solito, la Reina predilige outfit confortevoli e pratici ma ovviamente senza rinunciare a eleganza e formalità.

Si tratta pur sempre di una trasferta di lavoro e non una vacanza. Non solo, ogni volta che i Sovrani lasciano la Spagna per impegni legati alla Corona, vengono omaggiati con una cerimonia di saluto in aeroporto, che dà inizio ufficialmente ai loro tour di Stato.

Donna Letizia, questa volta, ha scelto un completo bianco ghiaccio, firmato Hugo Boss, uno dei suoi brand preferiti che spesso indossa nelle occasioni di rappresentanza.

Getty Images

L’ensemble è composto da una giacca monopetto con bottoni neri e tasche laterali e un paio di pantaloni a palazzo. Letizia abbina il tailleur a un top scuro. Mentre sceglie come accessori una borsa nera di Carolina Herrera e delle slingback di vernice con tacco midi, per il solito problema ai piedi che le impedisce di portare gli stiletti. E per questo motivo, ha preso sottobraccio suo marito mentre saliva le scalette dell’aereo, evitando così di rischiare di cadere.

Getty Images

Non è la prima volta che vediamo la Regina con questo look. Si tratta infatti di un outfit riciclato che ha indossato già in altre occasioni, l’ultima è stata nel 2024 in occasione del 40° anniversario del giuramento della classe di laureati di Re Filippo VI, dove ha partecipato anche sua figlia Leonor, ora impegnata nell’Accademia dell’aeronautica.

Non è causale il fatto che Letizia abbia scelto proprio questo tailleur. Da un lato, rappresenta il perfetto look da working girl, il colore è adatto alla stagione e alla destinazione del viaggio verso un luogo caldo, qual è l’Egitto e poi è un modello senza tempo e adattabile in situazioni diverse.

Il tailleur anticipa il guardaroba che la Reina sfoggerà nei prossimi giorni al Cairo e non mancheranno i confronti con un altro importante tour di Stato che si compirà nello stesso momento, quello di Melania e Donald Trump in Gran Bretagna.

Letizia di Spagna, perché il viaggio in Egitto è speciale

Il tour di Stato di Felipe e Letizia è altamente significativo. Da un lato è la prima volta che la coppia si reca in Egitto da quando sono Sovrani, dall’altro sancisce il rinnovato legame tra i due Paesi.

Getty Images

Il viaggio anticipa l’apertura del Gran Museo Egizio, la cui inaugurazione, il 1° novembre, vedrà la partecipazione di ospiti di alto rango, tra cui la Principessa Leonor. Anche per questo motivo, durante la visita in Egitto, Le Loro Maestà parteciperanno a diversi eventi a carattere artistico. Infatti, Letizia e Felipe parteciperanno all’inaugurazione della nuova illuminazione della Valle dei Re, un progetto a cui hanno partecipato aziende spagnole, e visiteranno anche scavi archeologici e le piramidi.