Charlène di Monaco e Beatrice Borromeo “spaziali” per il Ballo della Rosa
Si è svolto sabato 21 marzo il tradizionale Ballo della Rosa nato nel 1954 da un’idea di Grace Kelly, oggi sotto l’egida di Alberto II di Monaco e Carolina di Hannover. Ogni anno, nel mese di marzo, il Ballo prende vita nell’iconica cornice della Salle des Étoiles, all’interno dello Sporting Monte-Carlo, trasformando il Principato in un palcoscenico da sogno e reinventandosi ogni anno con un'atmosfera diversa, affidata a grandi nomi dell’arte e della creatività. Quest’anno il sipario si è alzato su un tema da sogno, Galaxy Rose Ball, voluto proprio da Carolina di Hannover insieme all’inseparabile Christian Louboutin in veste di direttore artistico.