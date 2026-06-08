Beatrice Borromeo irresistibile, sguardi innamorati con Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo al GP di F1 a Montecarlo è magnifica con l'abito corto di Dior. E suo marito Pierre Casiraghi non resiste al suo fascino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi non potevano mancare al Gran Premio di Montecarlo, dove si sono guadagnati il titolo di coppia più romantica.

Beatrice Borromeo, eleganza irresistibile

Il Gran Premio di Formula 1 è uno degli appuntamenti più prestigiosi di Montecarlo e richiede la presenza della Famiglia Principesca quasi al completo, come accade ad esempio durante la Festa nazionale o alla Festa di Santa Devota o al famoso Ballo della Rosa. Quindi, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi non potevano mancare.

Se Alberto e Charlene di Monaco, che ha sfoggiato look fantastici durante il weekend, dall’abito rosso Ferrari a quello bianco da dea, svolgono compiti istituzionali, i figli di Carolina di Monaco possono godersi tranquillamente lo spettacolo come ospiti vip.

Così, Charlotte Casiraghi ha attratto l’attenzione con un tubino in pelle viola che solo lei poteva osare indossare. Alexandra di Hannover si è mostrata alle prove con il fidanzato inseparabile, Ben-Sylvester Strautmann e Tatiana Santo Domingo ha accompagnato il marito Andrea Casiraghi.

Infine, Beatrice Borromeo è scesa in pista con tutto il suo charme, seducendo in primo luogo suo marito Pierre Casiraghi che quasi non riusciva a distogliere lo sguardo da lei.

D’altro canto, Beatrice era irresistibile con un abito estivo disimpegnato che lei indossava con grande classe. La Borromeo ha infatti optato per uno chemisier cortissimo con decori floreali blu, che ha abbinato a una borsa in vimini e a un paio di sandali bassi. L’intero look è firmato Dior, di cui è brand ambassador.

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A rendere ancora più chic il suo look è l’accessorio per capelli. La giornalista adora questi dettagli. Il suo foulard annodato alla coda di cavallo è diventato iconico. Questa volta invece ha optato per una fascia intrecciata, bianca e blu, indossata come un cerchietto.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi innamorati

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono rimasti sempre insieme durante le prove di F1, sabato 6 giugno. La coppia è apparsa sempre più innamorata. I due camminavano lungo la pista mano nella mano e si scambiavano sguardi intensi.

Beatrice e Pierre sono diventati per la terza volta genitori lo scorso ottobre quando è nata Bianca che ancora non hanno presentato al mondo. Ma nemmeno i figli più grandi, Stefano e Francesco, erano presenti in occasione del GP, sebbene accompagnino spesso i genitori a eventi pubblici.

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Ultimamente li abbiamo visti insieme ai genitori al Gran Premio Storico di Monaco dove, per quanto interessati alle auto da corsa, hanno sopportato poco il rumore assordante dei motori. Forse per questo Beatrice e Pierre hanno deciso di lasciarli a casa in occasione del GP di F1. In effetti, non erano presenti nemmeno i loro cugini, i figli di Charlotte e Andrea Casiraghi.