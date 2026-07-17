Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo ha sfoggiato il look più trasgressivo-chic dell’estate. Lo ha fatto a Capri, mentre era in vacanza con suo marito Pierre Casiraghi. Lì è stata fotografata con una jumpsuit minimal, a tema floreale, che solo lei può indossare con tale eleganza. E i fiori sembrano il tema portante dei suoi outfit in questa stagione caldissima. Ma procediamo con ordine.

Beatrice Borromeo incanta Capri con la tuta di Farm Rio

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi come George e Amal Clooney sono stati rapiti dalla bellezza di Capri che si è trasformata nella meta più cool dell’estate per il jet set internazionale.

Il figlio di Carolina di Monaco e sua moglie sono stati fotografati di sera, lo scorso weekend, mentre passeggiavano tra le strade dell’isola, senza i tre figli, Stefano, Francesco e Bianca che non ha ancora un anno.

Il clima da vacanza si riflette anche nel look scelto da Beatrice, considerata una delle donne più eleganti d’Europa. Non per niente, Dior l’ha scelta come brand ambassador, proprio come Chanel ha voluto sua cognata Charlotte Casiraghi.

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Per la serata caprese però la Borromeo ha deciso di “tradire” il suo marchio del cuore e di sceglie un outfit decisamente più easy e sbarazzino. Infatti, ha osato indossare una tuta minimal. Si tratta di una micro jumpsuit, del brand brasiliano Farm Rio. È un capo divertente in lino celeste, decorato da grandi fiori gialli, come girasoli, e foglie verdi. Le spalline sono sottili e gli shorts, di cui è composto questo capo unico, sono cortissimi.

È davvero una rarità vedere le gambe scoperte di Beatrice che ci ha abituato a capi sofisticati con gonne spesso ampie e lunghe. Anche se quest’estate ha spesso trasgredito il suo stile, puntando su modelli più spensierati e freschi. La Borromeo è divina con questo look che esprime tutta la voglia di mare e di estate e solo lei sa portare una mise così “trasgressiva” per il suo guardaroba con tale classe.

Beatrice ha abbinato la tuta essenziale, che è rifinita da una scollatura quadrata e una cintura sottile, a delle ciabattine basse e a una borsa rossa, stesso colore di quella scelta da Charlotte Casiraghi per le sfilate dell’Alta Moda parigina.

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A propositi di Haute Couture, ha fatto clamore l’assenza della Borromeo alla sfilata di Dior. L’unica volta che l’aveva salta è perché aspettava la piccola Bianca. Così, qualcuno a sollevato che potesse essere ancora incinta, ma evidentemente non è così.

Beatrice Borromeo, la passione per i fiori

La tuta coi girasoli di Farm Rio è l’ennesimo look a tema floreale che Beatrice Borromeo ha sfoggiato negli ultimi tempi.

Nel weekend del Gran Premio di Monaco 2026, la moglie di Pierre si è presentata con un elegante chemisier di Dior a sfondo bianco con delicati fiorellini rosa e prima ancora ha indossato un abito sbracciato, decorato sul bordo da grandi fiori blu.

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E i fiori hanno decorato anche il suo magnifico abito da sera nero che ha indossato al Ballo della Rosa, disertato quest’anno da Charlotte, ovviamente firmato Dior.