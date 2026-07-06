Annullato il concerto di Bobby Solo a Castiglione del Lago, è polemica sul compenso: “Tornerò a settembre”

IPA Bobby Solo

Un imprevisto decisamente singolare ha trasformato quello che doveva essere il fiore all’occhiello del Festival dei Tramonti in un infuocato caso dell’estate. Il tanto atteso concerto di Bobby Solo, in programma sabato 4 luglio nella suggestiva cornice della Rocca del Leone a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, è saltato all’ultimo minuto. Non ci sono state note tra le antiche mura e la platea è rimasta deserta: l’intramontabile artista ha infatti deciso di lasciare la location nel pomeriggio a causa di un’invasione di chironomidi, i fastidiosi moscerini tipici delle zone lacustri. Non una grossa novità, per chi suona in quei luoghi, ma per l’artista si è trattato di una condizione inconciliabile col suo concerto che ha deciso di cancellare dopo la prova del suono decisamente fastidiosa per lui.

La versione di Bobby Solo: “Impossibile cantare in quelle condizioni”

A fare chiarezza sull’accaduto e a difendersi dalle critiche è stato lo stesso cantante, che ha spiegato le ragioni del suo addio improvviso. Intorno alle 17:30, a strumentazione già montata, l’artista è salito sul palco per il soundcheck ma è stato immediatamente preso d’assalto dagli insetti.

Bobby Solo ha espresso tutto il suo rammarico per non aver potuto abbracciare il pubblico umbro, sottolineando come alla sua età sia fisicamente impossibile esibirsi e intonare i suoi successi con decine di moscerini che entrano in bocca e pungono continuamente. L’interprete ha inoltre evidenziato come gli organizzatori fossero ben consapevoli della situazione endemica del luogo e avrebbero potuto avvisare lo staff la sera precedente. Da qui la decisione di lasciare il luogo dello spettacolo benché, a detta dell’organizzazione, avesse già ricevuto il compenso pattuito per la serata. Pare però che la contesa non si esaurisca qui e che l’interprete di Una lacrima sul viso abbia intenzione di tornare a suonare dopo l’estate, quando la presenza di moscerini sarà inevitabilmente calata insieme alle temperature più miti della fine dell’estate.

Lo scontro legale e il prossimo concerto

La direzione del festival non ha però nascosto il forte disappunto, definendo la scelta del musicista del tutto ingiustificata e ventilando l’ipotesi di intraprendere vie legali. Una presa di posizione che ha scatenato la dura reazione dell’entourage dell’artista. Bobby Solo ha infatti annunciato di essere pronto a tutelare la propria immagine chiedendo un risarcimento danni da 100 mila euro, rispedendo al mittente le accuse di aver abbandonato l’evento senza motivo. Eppure il motivo c’era eccome ed è stato proprio lui a spiegarlo: dalla sua posizione non si è spostato nemmeno di un millimetro.

Per rimediare al disagio causato ai fan, il chitarrista del cantante aveva già trovato un accordo con l’organizzazione per recuperare la data dopo la stagione estiva. L’artista si è detto infatti disposto a esibirsi a titolo completamente gratuito nel mese di settembre. Nel frattempo, per i tantissimi ammiratori umbri, l’appuntamento con la grande musica di Bobby Solo è solo rimandato di qualche settimana: venerdì 17 luglio il cantante sarà sul palco di Piazza del Popolo a Todi. Lo stop è stato solo temporaneo e la musica continua. Stavolta senza impedimenti.