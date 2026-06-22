Andrea Delogu, la sirena dark che non sbaglia un colpo. Voto: 8,5
Per inaugurare il TIM Summer Hits 2026, Andrea Delogu sceglie una strada sicura ma tutt'altro che banale: il nero assoluto. E quando il nero incontra una silhouette studiata così bene, il risultato è difficile da criticare. L'abito fasciante valorizza la figura senza risultare eccessivo, grazie al corpetto a cuore strutturato e ai piccoli cut-out centrali che aggiungono un tocco sensuale senza sconfinare nel già visto. Lo spacco laterale alleggerisce la linea e porta movimento a una costruzione altrimenti molto essenziale. A funzionare è soprattutto l'equilibrio. Andrea evita accessori invadenti, lascia parlare l'abito e si affida a uno styling pulito che mette in risalto la sua naturale eleganza. Il risultato è una sorta di versione estiva della vecchia Hollywood: glamour, femminile e consapevole.