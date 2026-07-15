Tim Summer Hits 2026, chi si esibisce nella prima serata: da Arisa a Mengoni

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Ufficio Stampa Rai Carlo Conti e Andrea Delogu

Ormai appuntamento immancabile di ogni vacanza, torna Tim Summer Hits, il grande evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. I due presentatori, che ormai si definiscono “una coppia di fatto che lavoro a braccetto” accoglieranno sul grande palco di piazza del Popolo a Roma 80 artisti, tra talenti emergenti e grandi nomi della musica italiana. La prima serata inizia in grande, con i tormentoni più ballati di questa caldissima estate italiana.

Gli artisti della prima serata

Le puntate di Tim Summer Hits 2026 sono state registrate lo scorso giugno, ma andranno in onda su Rai1 a partire da venerdì 17 luglio. La serata di apertura, introdurrà le novità di quest’edizione, a cominciare da Federico Basso, che farà da spalla comica a Carlo Conti e Andrea Delogu nelle prime due serate, per poi essere sostituito da Cristiano Militello. New entry è anche il content creator Gabriele Vignato che “torchierà” gli artisti prima e dopo le esibizioni nella speciale Blue room.

A salire sul palco nella seratà di venerdì alcuni tra i nomi più amati e seguiti dell’odireno panorama musicale italiano. In rigoroso ordine alfabetico, eccoli tutti:

Angelina Mango e Marco Mengoni,

Anna,

Annalisa,

Arisa,

Ditonellapiaga,

Fred De Palma e Emis Killa,

Emma,

Fabri Fibra,

Fred De Palma,

Fulminacci,

Gaia,

Irama,

Noemi,

Pinguini Tattici Nucleari,

Sal Da Vinci,

Samurai Jay,

Sayf,

Serena Brancale,

The Bausa,

The Kolors,

Tommaso Paradiso.

Quando e dove vedere Tim Summer Hits 2026

Dopo il debutto, Tim Summer Hits 2026 torna in prima serata su Rai1, a partire dalle 21:30 circa, rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Venerdì 7 agosto in programma lo speciale Il meglio di Tim Summer Hits, che ripercorrerà i momenti più emozionanti e memorabili di quest’edizione.

Tutte le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. Sui social verrà raccontata l’atmosfera del backstage e le emozioni di queste lunghe giornate di live e divertimento. Mentre, novità assoluta, il Tim Summer Hits Village a Piazza del Popolo ha dato occasione ai fan di entrare in contatto con i propri artisti preferiti.

Sul palco anche momenti di danza con Nikita Perotti

Nel corso dell’edizione di Tim Summer Hits 2026 non mancheranno le sorprese, come quella fatta a Andrea Delogu da Nikita Perotti, suo insegnante a Ballando con le stelle e oggi grande amico. “Hanno ballato insieme e lei è stata bravissima!” ha raccontato Carlo Conti a Tv, sorrisi e canzoni. “Nikita è venuto a salutarmi, Carlo l’ha visto e ha detto: ‘Ma scusa, hai vinto Ballando con le stelle e adesso non danzi?’. Così mi ha chiamata sul palco e mi ha fatto ballare col mio insegnante davanti a tutti” ha spiegato Andrea.

Il presentatore toscano è stato spettatore entusiasta, ma non si è unito alle danze. Con il ballo, ammette di cavarsela “malissimo. Da ragazzino ho iniziato a fare il dj alle feste in casa proprio per non ballare!”. Ma chissà che le cose non cambino, d’altronde sono anni che Milly Carlucci lo invita a diventare ballerino per una notte.