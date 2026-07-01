Ascolti tv del 30 giugno, Stefano De Martino si fa pericoloso contro Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino e Martina ad "Affari Tuoi"

Ad eccezione dei Mondiali, l’offerta televisiva nella serata del 30 giugno non ha presentato novità. Il palinsesto sa di estate e anche un po’ di noi.

Rai 1 ha dedicato tutta la serata ai Mondiali 2026, con i programmi di approfondimento e la partita Francia-Svezia, iniziata alle 22.40.

Canale 5 ha trasmesso il film Un amore come te, Italia 1 Vi presento i nostri e Rete 4 Lo squalo. Rai 2 ha mandato in onda Storie al bivio di Sera, con Monica Setta, e Rai 3 Che ci faccio qui – La seconda vita. Su La7 abbiamo visto il film con Harrison Ford, Destini incrociati.

La sfida dello share si è giocata tutta nell’access prime time. I due protagonisti sono sempre loro: Stefano De Martino con Affari Tuoi Mundial su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 30 giugno: i Mondiali leader dello share

Su Rai 1 Notti Mondiali incolla al piccolo schermo 2.640.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:54 alle 22:43. Su Canale5 Un amore come te conquista 1.688.000 spettatori con uno share del 13.8. Su Rai2, dopo la lunga presentazione (555.000 – 3.4%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 378.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Italia1 Vi presento i nostri diverte 833.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui segna 787.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Lo squalo totalizza 599.000 spettatori (4.3%). Su La7 Destini incrociati raggiunge 484.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 384.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 438.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 30 giugno: De Martino-Gerry Scotti, testa a testa

Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.927.000 spettatori (23.3%) dalle 20:40 alle 21:54. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:41 alle 20:52 (3.310.000 – 21.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.951.000 spettatori pari al 23.2% dalle 20:54 alle 22:03.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 512.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 975.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.333.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 667.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 619.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.137.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 322.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 425.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.210.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.034.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.228.000 spettatori (13.3%), mentre Avanti un Altro convince 1.753.000 spettatori (15.2%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 416.000 spettatori con il 4%, mentre Blue Bloods è seguito da 448.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 345.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 517.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.972.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 768.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n° 0 in replica 715.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 872.000 spettatori (6.1%). Su La7 Grantchester raduna 94.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 107.000 spettatori pari allo 0.9% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 323.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (198.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 418.000 spettatori con il 3.1%.