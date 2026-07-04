Aurora Ramazzotti indossa l’abito bianco dopo il primo Sì a Goffredo Cerza

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IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La Sicilia ancora teatro inconsapevole di un matrimonio Vip. Il lungo fine settimana di festeggiamenti per l’unione tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha preso ufficialmente il via, regalando già le prime indimenticabili emozioni. La coppia ha pronunciato il primo fatidico “Sì” durante una cerimonia civile intima e riservata nel Municipio di Militello in Val di Catania, un preludio perfetto per la grande festa che culmina oggi, 4 luglio alle ore 18,00, nella suggestiva cornice del Castello Xirumi Serravalle a Lentini, in provincia di Siracusa. Per non lasciare nulla al caso, gli sposi si sono affidati a una produzione monumentale, guidata persino da un regista professionista che coordinerà il maxi party successivo alla cena, dove è attesa anche un’esibizione speciale di papà Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, dal minimal al sogno a sirena

In attesa del grande evento pomeridiano, i riflettori sono tutti puntati sulle scelte stilistiche della sposa. Per l’appuntamento istituzionale in Municipio, Aurora ha sorpreso tutti optando per la massima semplicità: un mini dress bianco dal taglio asimmetrico, sdrammatizzato da un paio di infradito e arricchito da un originale copricapo a rete.

Davanti agli invitati, la festeggiata è apparsa radiosa e scatenata con indosso un meraviglioso abito lungo a sirena. Il modello, caratterizzato da un corpetto strapless drappeggiato con scollo a cuore, metteva in risalto le spalle scoperte. La gonna, finemente decorata, presentava inserti di pizzo arricchiti da punti luce, strass e cristalli luminosi. A completare l’opera, un sontuoso coprispalle in seta lungo fino a terra che ricreava l’effetto di uno strascico. Aurora ha poi raccolto i capelli in un raffinato chignon alto, illuminando il volto con un prezioso collier e orecchini pendenti in oro bianco e diamanti. Accanto a lei, Goffredo ha scelto un’eleganza fresca e rilassata: completo in lino beige, t-shirt marrone e mocassini blu.

Una sfilata di stelle: i look degli ospiti Vip

La serata pre-matrimoniale si è trasformata in un vero e proprio red carpet di volti noti. Mamma Michelle Hunziker ha incantato i presenti con una creazione firmata Zimmermann in seta blu notte da 1275 euro, dotata di scollo all’americana e una profonda scollatura sulla schiena, impreziosita da dettagli dorati. Look sobrio e scuro per Eros Ramazzotti, che ha indossato un completo blu con camicia in stile bowling coordinata.

Tra le amiche storiche, immancabile Sara Daniele, damigella d’onore, splendida in un modello Blumarine color cipria con una rosa applicata sul petto e dinamici volant. Presente anche Paola Di Benedetto, che ha sfoggiato un tubino drappeggiato Desigual con fantasie floreali azzurre e pesca, abbinato a sandali alla schiava e una borsa Chanel giallo burro. Un parterre d’eccezione, completato da Jonathan Kashanian, pronto a scortare la coppia verso la grande promessa delle 18:00.

Una sinfonia di colori siciliani per la cena pre-wedding

Subito dopo la firma dell’atto civile, l’atmosfera si è scaldata grazie a un’esclusiva cena danzante all’aperto, immersa in un immenso giardino che ha fatto da sfondo al primo vero party. L’allestimento delle lunghe tavolate imperiali ha celebrato la terra ospitante con un trionfo di dettagli tipici e vivaci.

Grandi composizioni di fiori dalle tonalità accese del fucsia, del lilla e del ciliegia – composte da rose, ortensie e allium – svettavano all’interno di tradizionali vasi in ceramica e maiolica siciliana. A completare il quadro cromatico, candele arancioni e tovaglioli dalle sfumature multicolore hanno ravvivato all’ambiente un’eleganza calda, gioiosa e squisitamente mediterranea.