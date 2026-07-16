Aurora Ramazzotti in viaggio di nozze con Goffredo Cerza, romantici alle Maldive

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Paesaggi da sogno, spiagge bianchissime, acque cristalline, sono gli ingredienti della luna di miele da favola di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia, che si è giurata amore eterno lo scorso 4 luglio, ha cominciato a condividere sui social alcuni dei momenti più belli del loro viaggio di nozze, condividendoli con i follower.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il viaggio di nozze da favola

Quelli che conoscono e seguono da tempo la coppia lo avevano immaginato e adesso è arrivata la conferma: dopo le nozze da sogno in Sicilia, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono volati alle Maldive per la loro luna di miele. Una meta data quasi per scontata visto il che l’influencer e il marito hanno spesso scelto come luogo delle loro vacanze e che ha rubato loro un pezzo di cuore.

Entrambi hanno deciso di condividere alcuni scatti del loro viaggio di nozze da favola, tra spiagge bianchissime, acque dalle mille sfumature di blu e tramonti indimenticabili. Entrambi hanno scelto di condividere con i loro follower alcuni momenti di questi giorni alle Maldive: il creator ha pubblicato una foto della moglie che ammira il sole tramontare e di una cena a lume di candela, Aurora invece ha scelto di postare tra le storie una foto audace con la sua silhouette in controluce, con la didascalia “Attraverso gli occhi di Goffredo”.

E poi tanto mare e sole, in questi giorni che sanno di divertimento e assoluto relax dopo le “72 ore più assurde della mia vita”, come aveva definito l’influencer il weekend delle nozze. Del resto si è trattato di un fine settimana di festeggiamenti in compagnia delle persone più importanti, suggellato da momenti indimenticabili: dal rito civile in comune a Militello il 3 luglio, alla presenza di pochi intimi, alla cena pre-wedding la stessa sera.

Poi il 4 luglio la cerimonia vera e propria: un sogno a occhi aperti nell’incantevole castello di Xirumi, e tra i momenti commoventi, come il discorso di Sole e Celeste Trussardi, le sorelle della sposa, e le canzoni dedicate a Goffredo che Aurora ha pubblicato in un EP. E per concludere in bellezza il weekend ricco d’amore, il brunch di domenica 5 luglio per salutare tutti gli ospiti.

I dettagli del matrimonio da sogno

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato un concentrato d’amore e di sorprese. Tra i momenti più emozionanti il discorso delle sorelle dell’influencer, che hanno fatto commuovere gli ospiti: “Aurora e Goffo stanno vivendo il sogno della loro vita”, ha detto Sole, “non di sposarsi ma la consapevolezza di poter contare l’uno sull’altra e avere una persona con cui passare il resto delle loro vite […] Non importa se non si capisce la tua ironia, il modo in cui guardi mia sorella e la totale dedizione che hai per lei cancellano ogni minima interpretazione. Non sto perdendo una sorella, ma guadagnando un fratello”.

Poi c’è stato l’EP Un giorno di festa, con cinque canzoni che rappresentano “il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme“, come ha raccontato la stessa Aurora. E infine una sorpresa che ha lasciato gli invitati a bocca aperta: il tango con il quale gli sposi si sono esibiti nel primo ballo da marito e moglie, dimostrando doti nascoste e una grande dedizione.