Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le prime foto del matrimonio con Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in comune. Le prime foto condivise su Instagram svelano l'abito da sposa e l'emozione di Michelle Hunziker

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Finalmente il grande giorno è arrivato anche per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che si sono sposati con rito civile nel Municipio di Militello in Val di Catania sotto gli occhi vigili di Michelle Hunziker e della mamma dello sposo, emozionatissime.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati

Dunque, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati con una cerimonia intima, alla presenza dei testimoni, uno dei quali è la mamma della sposa, Michelle Hunziker.

A officiare le nozze è stato il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone. Il comune ha poi condiviso le primo foto del matrimonio sul profilo Instagram, dando così un anticipo della grande festa che ci sarà sabato 4 luglio.

A commento delle immagini leggiamo: “L’amore di Aurora e Goffredo, celebrato nel Municipio di Militello in Val di Catania dal Sindaco, Onorevole Giovanni Burtone. E al loro fianco, l’emozione di Michelle, che torna in questa terra dopo tanti anni per ricevere la cittadinanza”.

Infatti, Michelle è legata al paese che ha dato i natali a Pippo Baudo. Più volte in passato ha raccontato di aver trascorso diverse estati a Militello quando era adolescente e di aver avuto anche un fidanzatino. Questo legame speciale è stato celebrato in concomitanza col matrimonio della figlia, perché la Hunziker ha ricevuto la cittadinanza onoraria.

Moltissimi gli auguri condivisi su Instagram: “W Gli Sposi, grazie di aver scelto la Nostra Militello👰🏻‍♀️🤵🏻🍾🥂💞”. E ancora: “Auguri agli sposiii😍”.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker avevano condiviso delle storie mentre si trovavano in aeroporto in partenza per la Sicilia. E poco dopo la sposa ha pubblicato anche lei la prima foto ufficiale delle nozze che la ritrae di spalle accanto a suo marito, in comune durante il rito civile.

Aurora e Goffredo, che sono genitori di Cesare Augusto nato nel 2023, si sono recati prima al monastero di San Benedetto dove ci sono gli uffici del comune di Militello e hanno firmato tutti i documenti necessari per le nozze che appunto sono state celebrate con rito civile dal sindaco.

Nella serata di venerdì 3 luglio è previsto il pre-party ma il momento clou del weekend nuziale è sabato 4 luglio, quando Aurora e Goffredo pronunceranno nuovamente sì nel magnifico Castello Xirumi Serravalle davanti a tutti gli amici e ai parenti, compreso Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, il primo abito da sposa e sandali flat

Aurora ha scelto per il matrimonio civile un abito non convenzionale, molto fresco ed estivo. Si tratta di un completo bianco, composto da un top con scollo a V che lascia le spalle scoperte e gonna al ginocchio asimmetrica.

Anche la scelta delle scarpe non è per niente scontata. Infatti, invece dei tacchi, ha optato per dei sandali ultra flat e al posto del velo ha indossato un cappello a rete. Mentre il bouquet era composto da fiori coloratissimi.

L’emozione di Michelle Hunziker

Mamma Michelle Hunziker era emozionatissima, come del resto la consuocera. La presentatrice ha sfoggiato un look in perfetta sintonia con la figlia.

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