Temptation Island, Cristian in crisi per una tentatrice: chi è Flavia Punzo

Flavia Punzo è la single di Temptation Island che avrebbe attirato l'attenzione di Cristian complicando ancora di più la storia con Soraya: scopriamo tutto su di lei

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Filippo Bisciglia

A Temptation Island 2026 può bastare un solo video per mettere in discussione ogni certezza. Lo sappiamo bene e lo sa anche Soraya Sabetta, che nelle prossime puntate potrebbe trovarsi di fronte a un Cristian Mascolino molto diverso da quello a cui è abituata. Il fidanzato, super paziente e anche un po’ rassegnato, avrebbe infatti iniziato a lasciarsi coinvolgere dalla presenza di Flavia Punzo, una delle single rimaste più defilate nelle prime fasi del programma e ora sempre più al centro dell’attenzione.

La giovane napoletana sarebbe riuscita ad avvicinarsi a Cristian con estrema naturalezza, senza mai apparire invadente, costruendo con lui un rapporto basato sul dialogo, sulla sintonia e su una crescente complicità. Ma chi è la tentatrice?

Flavia Punzo, chi è la tentatrice che mette in crisi Cristian

Flavia Punzo ha 23 anni, viene da Napoli e non apparteneva al mondo dello spettacolo prima dell’ingresso nel reality dei sentimenti di Canale 5. La sua quotidianità è divisa tra università, allenamenti e progetti professionali legati alla salute. Il suo obiettivo è lavorare nell’ambito della nutrizione, trasformando il suo interesse per il benessere in una vera professione. Al percorso accademico affianca una forte passione per il fitness e per la preparazione fisica.

Il profilo Instagram della tentatrice è attualmente privato, ma ha già raccolto circa 9 mila follower. Una platea destinata ad allargarsi rapidamente, soprattutto se il rapporto con Cristian dovesse occupare sempre più spazio nelle prossime puntate di Temptation Island.

Flavia, almeno per il momento, sembra distinguersi da un’immagine di tentatrice costruita a tavolino. Il suo approccio appare più spontaneo ed è proprio questa naturalezza, secondo le indiscrezioni, ad aver contribuito a creare un’intesa con Cristian e ad abbassare le sue difese.

Temptation Island, Soraya sconvolta dal “nuovo” Cristian

Fin dall’inizio del programma, Soraya ha vissuto il villaggio senza nascondere dubbi e insoddisfazioni per la sua storia con Cristian. La vicinanza con il single Dimitri ha reso ancora più evidente la crisi della coppia, mentre il fidanzato ha osservato tutto senza concedere grandi reazioni davanti alle telecamere.

Il suo atteggiamento controllato era sembrato quasi una resa. In realtà, potrebbe essere stato soltanto il tempo necessario per capire cosa volesse davvero. L’arrivo di Flavia segnerebbe quindi non tanto una vendetta, quanto una scelta: smettere di restare fermo mentre la relazione con Soraya si sfalda sotto i suoi occhi.

Ed è proprio questo cambiamento a sorprendere la fidanzata. Secondo le anticipazioni, Soraya reagirà con forte agitazione dopo aver visto il video proveniente dal villaggio maschile. Dopo settimane trascorse a chiedere a Cristian maggiore iniziativa, potrebbe scoprire di non essere pronta ad accettare che quell’iniziativa sia rivolta a un’altra donna.

Cosa sarebbe successo dopo il programma

Le indiscrezioni più succulente riguardano ciò che sarebbe accaduto una volta concluse le registrazioni. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la conoscenza tra Cristian e Flavia potrebbe essere proseguita anche fuori dal resort.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, né immagini in grado di chiarire la natura del loro legame. Per scoprire se si tratta soltanto di una voce o di una nuova coppia bisognerà attendere il racconto televisivo e l’appuntamento dedicato ai protagonisti dopo Temptation Island.

Intanto Flavia Punzo è riuscita nell’impresa più difficile: entrare in una storia che sembrava concentrata soltanto su Soraya e Dimitri e cambiare completamente il punto di vista del pubblico.