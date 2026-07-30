La tentatrice che, a telecamere spente, ha conquistato Cristian di "Temptation Island" è Nicole Cena, che lavora in tv e ha un ex fidanzato famoso

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Ufficio Stampa Fascino I concorrenti di Temptation Island 2026

Temptation Island 2026 ha continuato a regalare soprese fino all’ultimo secondo. I colpi di scena non sono mancati neppure nella puntata conclusiva, quella che racconta il destino delle coppie a un mese dalla fine dell’avventura nel villaggio. Tra i reduci più chiacchierati c’è Cristian, che nel corso della trasmissione era sembrato impassibile a qualsiasi tentazione ma che, in realtà, dopo aver definitivamente detto addio alla fidanzata Soraya, ha iniziato a frequentare una delle single ingaggiate dalla redazione. Si tratta di Nicole Cena, il cui volto vi sarà sicuramente già capitato di vedere sul piccolo schermo.

Nicole Cena, reginetta di bellezza e volto televisivo

Nicole Cena ha 22 anni ed è nata nel comune di Livorno Ferraris, nella provincia di Vercelli, in Piemonte. Fin da giovanissima ha messo a frutto i doni di madre natura entrando nel mondo dei concorsi di bellezza. Ha ottenuto fasce ambite come quelle di Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro, fino ad arrivare, nel 2025, tra le prime 25 finaliste di Miss Mondo.

Non solo in passerella, Nicole ha spesso lavorato anche in televisione. L’esordio sul piccolo schermo è arrivato nel 2023, ad appena 19 anni, nella seguitissima trasmissione Ciao Darwin di Paolo Bonolis. La puntata vedeva scontrarsi le Teen contro le Milf, la giovane Miss apparteneva naturalmente alla prima squadra. L’anno successivo, è entrata nella numerosa squadra del Gialappa’s Show e, poco dopo, in quella altrettanto vasta di Scherzi a Parte. Cena era tra i complici dello scherzo organizzato ai danni della giornalista Francesca Barra.

Su Instagram vanta più di 200mila follower, che c’erano già ben prima della messa in onda di Temptation Island dove, in ogni caso, Nicole quasi non si è vista. Alla carriera televisiva affianca quella di modella e influencer, posando anche per brand noti come Rhode, il marchio internazionale di prodotti beauty di Hailey Bieber.

L’ex fidanzato famoso

Non è la prima volta che il nome di Nicole Cena compare sulle pagine della cronaca rosa. La reginetta di bellezza ha avuto un fidanzato piuttosto famoso: Dennis Rizzi, il cantante ed ex allievo dell’edizione 2020/21 di Amici di Maria De Filippi (quella vinta da Giulia Stabile) conosciuto al pubblico con lo pseudonimo di Deddy. I due si sono frequentati per circa un anno, condividendo sui social una romantica vacanza in Egitto. Di ritorno in Italia l’amore si è infranto, ma nessuno dei due ne ha mai spiegato pubblicamente i motivi.

Il flirt con Cristian dopo Temptation Island

Nonostante l’innegabile bellezza, Nicole Cena non è stata tra le tentatrici più in vista nel corso di quest’ultima, strampalata edizione di Temptation Island. Il suo nome è venuto fuori soltanto nella puntata finale, quella ambientata un mese dopo l’uscita dal villaggio. A parlare di lei è stato Cristian Mascolino, l’ormai ex fidanzato della delusa Soraya, che pare abbia iniziato a frequentarla soltanto dopo la conclusione del programma.

A telecamere spente, il concorrente tra i più amati (incomprensibilmente, ndr) di quest’edizione si è messo in contatto con colei che, evidentemente, lo aveva già colpito nel resort calabrese. Le sue avances sono state ben accolte e, a quanto dichiarato da Cristian, lui e Nicole si frequenterebbero assiduamente da qualche settimana.