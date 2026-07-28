Chi è Dimitri Hristov, il tentatore di Soraya a Temptation Island

Dimitri Hristov è il tentatore di Soraya a Temptation Island: cosa fa nella vita e come è finita fra loro.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Dimitri Hristov è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di questa edizione di Temptation Island. Il giovane tentatore infatti si è avvicinato a Soraya nel corso del reality, contribuendo alla fine della relazione della ragazza con Cristian.

Chi è Dimitri Hristov

Alto, moro, con un fisico scolpito e un sorriso che ammalia, Dimitri Hristov è uno dei tentatori che hanno riscosso maggiore successo in questa edizione di Temptation Island. Originario di Roma, Dimitri arriva da Torre Angela, noto quartiere della Capitale.

Su Instagram ha un profilo con spunta blu e numero follower, ma non ha post pubblicati. Il ragazzo ha raccontato la sua storia personale a Soraya e l’ha aiutata a comprendere quali fossero i suoi veri sentimenti nei confronti di Cristian. Da subito infatti fra i due è nata una forte intesa. Soraya e Dimitri infatti si erano già incontrati in passato in un noto locale di Roma.

Come è finita fra Dimitri e Soraya

A Temptation Island il rapporto fra Dimitri e Soraya è cresciuto puntata dopo puntata. Durante la sua permanenza nel villaggio la giovane 23enne si è confidata con il tentatore, parlando dei suoi numerosi problemi con il fidanzato Cristian.

“Mi sono persa tante volte stando con Cristian, non mi voglio più perdere. Qua ho capito che merito di più”, ha detto Soraya, annunciando di aver fatto chiarezza nel suo cuore e di aver capito cosa desidera davvero proprio grazie a Dimitri.

Al falò i due si sono scontrati duramente e hanno anche rivisto i video in cui Soraya flirtava con Dimitri. La ragazza ha però affermato di aver agito così perché aveva delle mancanze da parte del fidanzato. “Lui non si è mai comportato da fidanzato, non mi ha mai fatto un complimento – si è lamentata con Filippo Bisciglia -. Pensavo che fosse il suo carattere, invece qua mi sono riscoperta e ho capito che non devo elemosinare attenzioni. Non mi sentivo più amata, eravamo diventati due amici”.

Il falò si è concluso nel peggiore dei modi, con Soraya che si è alzata e se n’è andata senza salutare, dicendo solamente: “Ora che sei single fidanzati con mio padre”.

“Lui con me ha sbagliato, ma io non torno indietro. Me ne vado via fiera del mio percorso”, ha concluso poco dopo Soraya.

In tanti dopo il falò si sono chiesti cosa sia successo fra Soraya e Dimitri dopo Temptation Island. Secondo alcune indiscrezioni il tentatore avrebbe cercato di contattare la ragazza dopo la fine della trasmissione, provando a iniziare con lei una frequentazione. Soraya però avrebbe messo un freno alla conoscenza e avrebbe chiarito di non voler iniziare una storia con il single conosciuto nello show. La ragazza dunque avrebbe confermato la volontà di vivere l’estate da single, prendendosi del tempo per sè.

E Cristian? Dopo l’addio a Soraya avrebbe iniziato a conoscere meglio lontano dalle telecamere la single Flavia Punzo con cui sarebbe nato un rapporto speciale che durerebbe ancora oggi e che di sicuro racconterà all’incontro realizzato un mese dopo la fine dello show.