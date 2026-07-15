Charlène di Monaco in pizzo blu navy, discreta ed elegante

Charlène di Monaco ha preso parte alla commemorazione delle vittime di Nizza, che ha onorato indossando un look discreto e tutt'altro che casuale

IPA Charlène di Monaco a Nizza

Si possono esprimere rispetto e partecipazione anche con un look. Lo sanno bene le Royal che ormai abbiamo imparato a conoscere e in particolare Charlène di Monaco, apparsa in tutto il suo splendore a un evento intriso di commozione. La Principessa era in prima fila col marito Alberto in Francia, al fianco del Presidente Macron e della Première Dame Brigitte, in occasione della solenne cerimonia per il decimo anniversario dell’attentato che ha sconvolto Nizza. Occasione in cui ha scelto un look sobrio ed elegante, rendendo omaggio alla memoria delle vittime con assoluta discrezione.

Il fascino intramontabile del pizzo

Negli ultimi anni, Charlène di Monaco ha saputo ridefinire con successo i canoni del proprio guardaroba regale, muovendosi con straordinaria disinvoltura tra il rigore di completi dal taglio maschile e texture romantiche e iper-femminili, come il pizzo e le lavorazioni ricamate.

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La scelta di questo abito, in particolare, risponde a una precisa esigenza tra diplomazia e delicatezza, l’ideale per una cerimonia solenne svoltasi all’aperto. La Principessa ha optato per un abito midi smanicato in pizzo di Elie Saab, impreziosito da un motivo geometrico-floreale e color blu navy, alternativa al classico nero del lutto. L’abito presenta una fascia in vita che valorizza la silhouette atletica e slanciata dell’ex nuotatrice olimpica, per poi aprirsi in una gonna fluida che termina con un delicato orlo smerlato, perfetto per donare un tocco di leggerezza alla trama importante del pizzo.

A completare il look, come sempre, accessori minimalisti selezionati con cura: un paio di pumps a punta in suede blu navy, perfettamente coordinate alla tonalità dell’abito, e classici orecchini a lobo con perle, che più raffinati non si può. Unico vezzo – inevitabile per sopravvivere al caldo francese – un piccolo ventaglio pieghevole bianco, tenuto discretamente tra le mani durante le letture e i momenti di raccoglimento.

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Il beauty look ha assecondato questa ricerca di essenzialità. Da una parte lo chignon basso con riga laterale dallo stile classico e dall’altra il makeup dai toni caldi e naturali per gli occhi, con un velo di rossetto rosa antico sulle labbra.

La toccante cerimonia a Nizza

Charlène e Alberto non potevano mancare alla commemorazione organizzata dal Presidente Macron, visto il legame che unisce il Principato alla Repubblica Francese. La cerimonia si è tenuta in Place Masséna a Nizza, per ricordare il tragico attentato terroristico del 14 luglio 2016, quando un autocarro travolse la folla radunata sulla Promenade des Anglais per celebrare la Festa Nazionale, provocando la morte di 86 persone e il ferimento di oltre 400 civili di numerose nazionalità.

Oltre al Presidente e alla Première Dame Brigitte Macron, erano presenti gli ex presidenti Nicolas Sarkozy e François Hollande, ma anche il neoeletto Sindaco di Nizza, Éric Ciotti, che ha personalmente accolto Charlene e Alberto.

“Questo martedì, dieci anni dopo l’attacco del 14 luglio 2016 a Nizza, Sua Altezza Reale il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno partecipato alla cerimonia commemorativa presieduta dal Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, a Place Masséna“, si legge nel post condiviso dal palazzo su Instagram.

E ancora: “Insieme alle famiglie delle vittime, alle associazioni, ai funzionari eletti, a numerosi rappresentanti di istituti, ai ex Presidenti della Repubblica, ai ex primi ministri e ministri, e accolti dal signor Eric Ciotti, sindaco di Nice, la coppia reale ha partecipato a questo omaggio segnato da emozione e riflessione. Attraverso la loro presenza, Sua Altezza Reale il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno riaffermato la solidarietà della Principa di Monaco con la Francia e il loro sostegno incrollabile per tutte le vittime di questa tragedia, la cui memoria rimane profondamente radicata nella memoria collettiva”.