Charlene di Monaco come una dea greca, l’abito dorato al Gala della Croce Rossa

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IPA Charlene di Monaco

Il Gala della Croce Rossa di Monaco è uno degli eventi più attesi del calendario del Principato, che riunisce l’alta società internazionale.

Insieme al Ballo delle Rose, questo gala di beneficenza è uno dei principali eventi mondani di Monte Carlo: a presiedere la serata, come da tradizione, c’erano il Principe Alberto e la Principessa Charlene, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’istituzione, strettamente legata alla famiglia Grimaldi fin dalla sua fondazione nel 1948.

Anno dopo anno, la presenza di Charlene di Monaco suscita grande entusiasmo: questa serata per sfoggiare alcuni degli abiti più eleganti e sofisticati del suo guardaroba, rendendo il suo arrivo uno dei momenti più fotografati dell’evento.

Charlene di Monaco come una moderna dea greca: l’abito metallizzato è stupendo

Un appuntamento imperdibile, ben più di un semplice evento di beneficenza, il Gala della Croce Rossa è diventato un simbolo dell’impegno della Famiglia Reale monegasca per la solidarietà e uno degli appuntamenti mondani più attesi dell’estate europea.

Come ogni anno Charlene di Monaco è stata al centro dell’attenzione per le sue scelte di stile: eleganza e raffinatezza hanno caratterizzato le spettacolari creazioni di haute couture degli anni precedenti, e anche questa volta le aspettative erano altissime. E, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, l’abito della Principessa ha lasciato tutti a bocca aperta, trasformandola per una sera in una moderna dea greca.

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Charlene ha affidato a Elie Saab, una delle maison di haute couture più apprezzate sul red carpet internazionale, la scelta del suo look per il Gala. L’ex nuotatrice ha brillato in un abito su misura in una sofisticata tonalità oro champagne, un modello a sirena che si distingueva per la delicata finitura metallica e il drappeggio che percorreva tutta la lunghezza dell’abito.

La creazione, caratterizzato da un scollo all’americana e con schiena scoperta, era stretto in vita da delicate pieghe che ne accentuavano la figura, per poi concludersi in un’elegante gonna con strascico. Fedele al suo motto “Less is more”, la Principessa ha completato il look con un’acconciatura di ispirazione classica con onde morbide, orecchini di diamanti oversize e una pochette dorata, lasciando che l’abito fosse il protagonista.

Il make up naturale

Per quanto riguarda il trucco, Charlene di Monaco ha saputo adattare alla perfezione il make up naturale che predilige ultimamente, conferendogli un’aria più sofisticata, pur mantenendone la semplicità. Una scelta che ormai mantiene da parecchio tempo: la Principessa è passata negli anni da un’estetica più appariscente a un’immagine molto più naturale, che molti interpretano come una ricerca di coerenza personale.

Anche al Gala della Croce Rossa infatti la moglie di Alberto II ha sfoggiato abiti decisamente più audaci, come l’abito bianco di Louis Vuitton che ha indossato nel 2024, una creazione a spalle scoperte abbinata a una cintura dorata, una pochette dello stesso marchio e spettacolari orecchini di diamanti gialli.

Nel corso degli anni Charlène di Monaco ha trasformato il suo stile in uno strumento di comunicazione istituzionale. Anche al Red Cross Gala 2026 la scelta dell’abito dorato sembra riflettere questa filosofia: un look d’impatto ma mai ostentato, capace di esprimere autorevolezza senza oscurare il vero protagonista della serata, ovvero la missione umanitaria della Croce Rossa Monegasca.