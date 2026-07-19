Alberto e Charlene, gelo al Ballo della Croce Rossa. Perché si parla di nuovo di crisi

La performance poco convincente della coppia, che ha ballato sulle note di Barry White nella Salle des Étoiles, ha sollevato dubbi sulla loro totale mancanza di affinità

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IPA Alberto e Charlene di Monaco al Ballo della Croce Rossa 2026

Cala il gelo a Monaco. La scarsa sintonia tra Alberto e Charlene ha finito per oscurare il Ballo della Croce Rossa, uno degli appuntamenti più importanti del Principato. Le immagini, prontamente diventate virali sui social, hanno alimentato nuove discussioni sul rapporto tra i due sovrani. C’è (di nuovo) aria di crisi?

Alberto e Charlene di Monaco, il gelo al Ballo della Croce Rossa fa discutere

Come ogni luglio, la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo ha ospitato il prestigioso gala benefico organizzato dalla Croce Rossa monegasca, istituzione presieduta dal principe Alberto e di cui Charlene è vicepresidente. Un appuntamento simbolo del calendario del Principato, dedicato alla raccolta fondi per i progetti umanitari dell’organizzazione.

Dal punto di vista dell’immagine pubblica, la coppia è stata impeccabile come sempre. Alberto ha scelto uno smoking bianco con papillon rosso, richiamo ai colori della Croce Rossa, mentre Charlene ha indossato un lungo abito dorato con drappeggio asimmetrico. Uno dei look più apprezzati della serata.

Le fotografie ufficiali restituiscono il ritratto di una coppia sorridente e perfettamente inserita nel protocollo dell’evento. Diversa, però, è stata la percezione nata dopo la diffusione dei filmati della serata.

Secondo quanto mostrano i video, condivisi anche da media francesi come Gala e Point de Vue, Alberto e Charlene sono apparsi piuttosto distanti in diversi momenti del gala. Un dettaglio che ha rapidamente acceso il dibattito sui social, dove molti utenti hanno interpretato il loro linguaggio del corpo come un segnale di scarsa sintonia.

Uno dei momenti più commentati è stato il tradizionale ballo dei principi nella Salle des Étoiles, accompagnato dalle note di I’ve Got So Much to Give di Barry White. Le immagini mostrano una danza sobria, con pochi movimenti e un contatto limitato, elementi che hanno dato origine a numerosi commenti online.

Alberto e Charlene di Monaco poco affiatati scatenano le malelingue

Sui social network si sono moltiplicate le interpretazioni degli utenti, che hanno parlato di una coppia apparsa poco spontanea e distante durante la performance.

“C’è chiaramente qualcosa che non va tra quei due”, è uno dei tanti commenti apparsi sotto i vari filmati del ballo di Alberto e Charlene. A detta di diversi follower, l’ex nuoatrice appare distante e infelice. “Non credo di aver mai visto una coppia con meno affinità”, ha commentato qualcun altro.

Altri spettatori hanno addirittura definito il ballo dei due “doloroso da guardare” e hanno descritto l’atteggiamento della coppia come freddo e impacciato. “È davvero triste da vedere”, hanno scritto.

E ancora: “C’è chiaramente qualcosa che non va tra quei due. Non sono affatto innamorati”; “Non si vede molto amore”; “Con tutto questo entusiasmo, preferirei restare a casa”.

Accanto ai commenti più severi, tanti altri hanno invitato alla prudenza, sottolineando come un breve video non sia sufficiente per trarre conclusioni sul vero rapporto tra i due coniugi.

E c’è chi ha apprezzato l’eleganza e la compostezza durante l’evento, mentre altri hanno ricordato che il protocollo e il contesto istituzionale possono influenzare il modo di comportarsi in pubblico.