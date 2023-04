Piscine da sogno per ripensare all’estate

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Senza arrivare agli eccessi da miliardari eccentrici, come la grande piscina a forma di violino da un milione di dollari, costruita per un ricco banchiere americano, le piscine belle e ben tenute riescono a valorizzare un’abitazione e la destinazione di una vacanza. Le case con piscine da sogno ci fanno sognare anche se il mare è a pochi passi. E i motivi sono tanti.

Perché le piscine belle piacciono

La piscina riunisce la famiglia. Al giorno d’oggi, si fa sempre fatica a trovare il tempo, lo spazio e l’occasione per rilassarsi in compagnia e passare del tempo con le persone che amiamo. Una bella piscina in giardino è l’ideale per organizzare ore di divertimento con tutta la famiglia o con gli amici. La festa a sorpresa in piscina, la colazione salutare a bordo piscina, un ozioso pomeriggio in piscina… I pretesti per creare le occasioni di incontro non mancano mai nei giardini con piscina da sogno.

A qualsiasi età la piscina è il posto migliore dove tenersi in forma. Una nuotata appena svegli è corroborante e mette in moto il metabolismo, un tuffo a fine giornata lava via stress e stanchezza. Anche chi non nuota cede al fascino delle piscine belle per sedersi con i piedi che sfiorano la superficie trasparente. L’acqua calma di una piscina aiuta a rilassare la mente e il corpo. Se poi aggiungiamo anche la giusta illuminazione, la musica o i getti dell’idromassaggio, le sensazioni di benessere e di relax sono impagabili.

L’esercizio in acqua fa bene a cuore, muscoli e articolazioni. Ma il nuoto non è l’unica attrattiva per chi possiede una bella piscina. Chi ha dei figli sa quanto sia difficile staccarli da uno schermo, ma con una bella piscina tutto cambia. I bambini tornano finalmente a fare movimento e a interagire tra di loro senza un computer o una tv in mezzo. E dopo una giornata passata tra tuffi e giochi in acqua la sera si godono il sonno profondo e rilassato senza alcuna difficoltà.

Ecco perché i migliori resort sorgono in giardini con piscina da sogno che esercitano un richiamo irresistibile per chi deve scegliere la meta per le proprie vacanze. Se prima le belle piscine erano appannaggio di proprietari di ville super lusso, oggi anche le catene alberghiere più prestigiose commissionano agli studi di architettura progetti di piscine indimenticabili.

Alberghi e case con piscine da sogno firmati

Se davanti alle case con piscine da sogno ci facciamo trasportare dalla fantasia è tutto merito di progetti curati nei dettagli, dove le piscine completano perfettamente l’ambiente dentro il quale sono incorniciate, a volte con soluzioni sbalorditive. Anche i grandi maestri dell’architettura hanno firmato progetti di case con bellissime piscine di design, di grande impatto.

Nel progetto di Casa Monterrey sulle alture messicane, l’architetto Tadao Ando include una magnifica piscina che corre su un fianco dell’abitazione e, con una soluzione spettacolare, la lastra di acqua trasparente si estende a sbalzo oltre il ciglio della collina per restare appesa nel vuoto, come una lama luminosa, puntata sulle montagne della Sierra Madre.

Certi progetti sono talmente ambiziosi da diventare iconici. Come nel caso del complesso delle Piscinas de Marés di Alvaro Siza Vieira a Leça de Palmeira, in Portogallo, le piscine di acqua salata realizzate lungo la riva del mare a Matosinhos, diventate Monumento Nazionale del Portogallo nel 2011.

Curiosando tra le case con piscine da sogno alle quali ispirarsi troviamo la villa del famoso fotografo Wolfgang Ludes, ritrattista di celebrità e autore di monumentali campagne pubblicitarie di moda e bellezza. La location naturale di questa casa, appollaiata come un nido su uno dei punti più alti dell’isola di St. Barthélemy, è di per sé magnifica, ma la ciliegina sulla torta è la piscina a sfioro con vista sulla baia sottostante di St. Jean e sulle isole caraibiche all’orizzonte. Un progetto superlativo realizzato sotto la supervisione di un’archistar come Richard Meier, grande amico del fotografo.

Uno degli architetti contemporanei che ha molta dimestichezza con la realizzazione di alberghi e giardini con piscine da sogno è Diego Villaseñor, considerato uno dei 100 migliori architetti del mondo. La natura al centro è la chiave di lettura di tutte le sue opere che rispettano forme, elementi e posizione geografica del luogo che le ospita.

Un esempio spettacolare è Casa Los Cabos, un suo progetto dove protagonista è il mare e la casa con una piscina da sogno sembra parte stessa del paesaggio. La pietra locale delle pareti diventa tutt’uno con il paesaggio che pare riflettersi nel cielo grazie ai giochi dello specchio d’acqua. Semplicità e attenzione per i particolari producono un’atmosfera rigenerante che crea una connessione con l’ambiente.

Pur se in modo differente, la connessione diventa tangibile anche nella realizzazione del progetto di Villaseñor per il resort da mille e una notte Fours Seasons Punta Mita. Amatissimo dalle celebrities in cerca di privacy e coccole sulle coste messicane, il resort si apre sulla sagoma della piscina a sfioro centrale che si fonde con quella della spiaggia di sabbia dorata.

Il bello delle piscine con i giochi d’acqua

Che dire delle piscine con i giochi acquatici? L’acqua in movimento solletica i nostri: ci rilassiamo mentre ascoltiamo il suono dell’acqua che scroscia da una cascata, rimaniamo incantati a guardare gli zampilli ed è rigenerante farsi massaggiare dai getti. Quelle con i giochi d’acqua sono sempre piscine molto belle che hanno un forte impatto decorativo.

Gli architetti dello studio Austin Water Design hanno progettato per un cliente dalle esigenze ben particolareggiate una piscina da sogno per il giardino del Lampsas Ranch, con luci, musica e tanto divertimento. La grande piscina che sembra una laguna naturale offre cascate, una grotta e anche uno scivolo nascosto.

Lo scivolo inizia in cima alla cascata e curva verso il basso, accompagnato da piccole cascatelle che creano un grande divertimento per grandi e piccini. La cascata è riscaldata così da assicurare una zona spa, racchiusa da una vasca più piccola che sembra intagliata nella pietra naturale. Infine, una grande lastra di pietra diventa il solarium sempre bagnato dall’acqua delle fontanelle e illuminato da luci led. Un ottimo posto per prendere il sole di giorno e per romantiche serate a guardare le stelle.

Per rimanere in Texas, a Dallas troviamo l’hotel di lusso The Joule con un originale contrasto tra lo stile neogotico dell’edificio anni ‘20 e l’assoluta modernità di una piscina stupefacente. Al decimo piano del Joule la piscina si allunga per circa 2 metri e mezzo oltre il limite della terrazza regalando la sensazione di nuotare sospesi sulla città, grazie alla parete trasparente con vista.

Effettivamente, ad avere lo spazio sul terrazzo di casa ci fai piscina e idromassaggio, come nella residenza San Leon di Città del Capo, Sudafrica. Lo studio Saota ha progettato questa abitazione affacciata sulla spettacolare costa africana come luogo di relax e convivialità. Così le ampie terrazze a sbalzo diventano contenitori perfetti di belle piscine eleganti, dalle pareti trasparenti, con vasca idromassaggio che sembra galleggiare sull’acqua.

Piscine da sogno nel verde, ma da film

Gli attici con una bella piscina a sfioro sul terrazzo hanno un loro appeal, perché riescono a portarci la comodità fino ai piani alti sopra una città tutto cemento e traffico. Ma il sogno di una vacanza in un hotel o in una casa con una piscina bella e invitante diventa molto più attraente se si è immersi nella natura.

In Gran Bretagna si trovano parecchie strutture ricettive, oltre che case private, abbellite da giardini con piscina da sogno. Sulla frastagliata costa della Cornovaglia, troviamo lo Scarlet di Mawgan Porth, un eco hotel di lusso che accoglie solo gli adulti. La sua piscina naturale a sfioro che si affaccia su scogliere, spiagge e onde dell’Oceano, è circondata dalla vegetazione della brughiera, massi e canneti come se fosse un suggestivo stagno: quel che ci vuole per immergersi un libro di Jane Austen o di Agatha Christie.

Per chi ama riposarsi nelle atmosfere glamour della campagna inglese, Hambleton Hall è un miraggio arroccato sulla penisola sopra Rutland Water. Entrare in questa raffinata casa di campagna vittoriana ci fa subito sentire sul set di Downton Abbey, ma basta varcare il muro di mattoni rossi rivestito di rampicanti per innamorarsi della piscina da sogno affacciata su boschi, giardini e sul panorama del Rutland Water.

Come abbiamo già accennato, negli Stati Uniti le case con piscine da sogno Hollywoodiane non mancano. A Los Angeles, sul promontorio sopra Sunset Boulevard, immersa in 2 mila metri quadrati di verde sorge la residenza di lusso Hillside, progettata dallo studio d’architettura SAOTA. Affacciata sul magnifico panorama della città, si sviluppa su una pianta aperta, dove interni ed esterni sfumano gli uni negli altri, senza confini. Il salotto diventa patio che si allunga con piccoli solarium sulla superficie della piscina a sfioro, affacciata sulla città degli angeli. Una location davvero Hollywoodiana.

Sulla costa est, a Miami, c’è la famosa piscina da sogno circondata da palme native del Biltmore Hotel. Con i suoi 2.137 metri quadrati è la più grande piscina della costa orientale degli Stati Uniti, e si allunga ai piedi del leggendario palazzo incastonato a Coral Gables. Qui il primo Tarzan del cinema, Johnny Weissmüller, lavorava come bagnino prima di diventare attore.

Piscine da sogno romantiche

A proposito di Tarzan e di natura rigogliosa, per vedere delle piscine belle e immerse in panorami mozzafiato basta prendere un volo per Bali. Sull’isola ci sono tantissimi hotel e ville con piscine da sogno. Ci sono le sette piscine del The Mulia, Mulia Resort & Villas, due delle quali davvero notevoli. L’Oasis Pool la lunghissima piscina a sfioro sulla spiaggia a pochi passi dall’Oceano Indiano con l’esclusivo accesso incorniciato dalle tipiche statue di ispirazione balinese e poi c’è la raffinata Ocean Pool, per godersi il relax sulla spiaggia Geger.

L’Alila Villas Uluwatu, un’oasi sulla penisola di Bukit, ha una magnifica piscina a sfioro sulle spettacolari scogliere balinesi che scendono a picco sulla spiaggia bianca. La piscina di 50 metri è riservata ai fortunati ospiti del resort, che possono godere anche dell’aperitivo al bar della piscina sospeso su palme e oceano.

Se la tua idea di giardino con piscina da sogno è uno specchio d’acqua immerso nella natura tropicale, allora rimarrai senza fiato davanti alla meraviglia del Padma Ubud Resort di Bali. Qui le piscine da sogno sono più d’una e si susseguono a cascata nella valle, come fanne le risaie terrazzate di Bali. La sagoma sinuosa della piscina a sfioro con acqua riscaldata nasconde la piscina nella grotta sottostante e ancora una piscina completa di cascata progettata appositamente per i bambini. Tutto attorno, lettini, palme e un bar a bordo piscina che serve cocktail colorati. Il paradiso, insomma.