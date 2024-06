Come mantenere pulita e sana l’acqua della piscina e quali sono i prodotti da acquistare

Avete una piscina fuori terra o interrata da godervi per l'estate? Ecco quali sono tutti i prodotti e gli strumenti necessari per mantenerla sempre pulita

Fonte: iStock Acqua della piscina sana e pulita

In estate, chi ha la fortuna di avere un bel giardino o un patio davanti casa può sfruttarlo per installare una piscina fuori terra – o addirittura una piscina interrata – per potersi godere la stagione calda in piena spensieratezza. È però fondamentale prepararsi ad una corretta manutenzione, per far sì che l’acqua rimanga sempre pulita e sana. Come fare? Ci sono alcuni prodotti e strumenti che vi aiuteranno senza dover fare alcuna fatica: scopriamo i migliori da acquistare.

Come mantenere l’acqua pulita in piscina

Avere una piscina interrata è il sogno di tutti, ma occorrono spazio e una spesa notevole per poterla realizzare (e mantenerla in perfette condizioni). La soluzione è però a portata di… portafogli: basta acquistare una piscina fuori terra, che ha un costo nettamente inferiore e consente allo stesso modo di godersi le giornate estive in piena frescura, divertendosi con gli amici o con i bambini. Anche in questo caso, tuttavia, è importante fare una corretta manutenzione dell’acqua. Solo così potrete avere una piscina sempre pulita e igienizzata, per vivere un’estate in spensieratezza.

Controllare il pH dell’acqua

Una volta finita la stagione invernale, è tempo di preparare la piscina per le lunghe giornate estive. Qualunque sia stata la manutenzione effettuata negli ultimi mesi, ci sono dei passaggi fondamentali da mettere in atto per garantirvi un’acqua pulita e sana. Ricordate, infatti, che è rimasta stagnante per molto tempo ed è facile che vi abbiano proliferato germi e batteri. Dunque, la prima cosa da fare è controllare il pH dell’acqua ed eventualmente aggiustarlo.

Il kit Bosike è composto da 125 comode strisce che misurano in pochi istanti cinque parametri importanti: il pH, l’alcalinità, l’acido cianurico, il cloro libero e il bromo. Basta immergere una striscia per 2 secondi nell’acqua della piscina e poi attendere – tenendola in orizzontale – per 30 secondi. Grazie alla tabella di facile interpretazione contenuta nella confezione, saprete in pochissimo tempo qual è la qualità della vostra acqua e come aggiustarla al meglio.

Il pH ideale di una piscina dovrebbe essere compreso tra 7,2 e 7,6. Nel caso in cui fosse troppo elevato, è possibile che la disinfezione dell’acqua non sia efficace e l’unità di filtrazione potrebbe presentare delle incrostazioni. Potete dunque usare un riduttore di pH: quello di Nortembio Pool è molto rapido ed efficace, lo si può impiegare su piscine che hanno acqua ad ogni temperatura e non sfrutta pericolose sostanze chimiche.

Al contrario, se il livello di pH è eccessivamente basso (al di sotto di 7,2), potreste notare ossidazioni delle parti metalliche della piscina e avvertire disturbi quali irritazioni agli occhi e alla pelle, facendo il bagno. Stavolta, potete usare l’incrementatore di pH, anch’esso privo di sostanze chimiche pericolose e molto facile da impiegare. La sua formula granulare consente il trattamento dell’acqua di ogni tipo di piscina.

Disinfettare l’acqua con il cloro

Sistemato il pH dell’acqua, potete passare alla sua disinfezione: il cloro è un prodotto indispensabile, perché libera la vostra piscina da germi e batteri in pochissimo tempo. L’ideale sarebbe fare un trattamento “aggressivo” all’inizio della stagione e poi proseguire con trattamenti di mantenimento sin quando non arriverà il momento di chiudere nuovamente la piscina. Anche in questo caso, controllate i valori dell’acqua sia prima che dopo l’uso del cloro con le apposite strisce, per verificare il funzionamento del trattamento.

Per il trattamento “shock” di inizio stagione potete usare Chlor Shock di Metacril: la sua formulazione granulare è facile da dosare e aiuta nella disinfezione di acque particolarmente sporche. Ne bastano 15 gr per ogni metro cubo d’acqua, lasciando agire il prodotto per alcune ore. Alla sua completa dissoluzione, testate nuovamente i livelli di cloro per vedere se sono saliti ad una soglia di normalità.

Per il trattamento di mantenimento, potete invece acquistare delle comode tabs da sciogliere nell’acqua della piscina ogni volta che il livello di cloro scende al di sotto dei valori di normalità. Le tavolette di San Marco sono comodissime: pesano 200 gr e vanno bene per piscine di medie dimensioni. Ogni confezione contiene un totale di 5 kg di cloro libero, per poter vivere in tutta tranquillità la stagione estiva.

Forse l’unico difetto del cloro in pastiglie è che, depositandosi sul fondo (sono infatti a lento rilascio e impiegano molto tempo per dissolversi) possono sporcare irrimediabilmente la piscina. La soluzione è acquistare un dispenser galleggiante: al suo interno va posizionata la tabs, che rimarrà immersa nell’acqua rilasciando il suo principio attivo. Sono disponibili 4 impostazioni di dosaggio, per evitare che le tavolette si sciolgano troppo rapidamente.

Utilizzare un antialghe

Tocca ora all’antialghe, un trattamento fondamentale per evitare che l’acqua diventi verdastra e il fondo della piscina pericolosamente scivoloso. Le alghe sono piccoli organismi che si sviluppano velocemente nelle acque stagnanti, e possono causare numerosi problemi (a partire proprio dalla sporcizia). L’alghicida è il prodotto ideale per sfavorire la loro proliferazione, con un trattamento preventivo che lascerà l’acqua della vostra piscina pulita e sicura.

L’antialghe Klep, in formulazione liquida, va diluito direttamente in acqua una volta alla settimana, seguendo il dosaggio consigliato sulla confezione. La confezione da 5 lt vi fornisce un’ottima scorta di partenza: ricordate che, se le alghe sono già presenti, dovrete aumentare un po’ la dose e aggiungere anche del cloro extra. Questo prodotto non è schiumogeno ed è compatibile con qualsiasi tipo di piscina.

Applicare il trattamento flocculante

Infine, manca soltanto il trattamento flocculante: non è indispensabile, ma si rivela molto utile se l’acqua tende ad essere un po’ torbida. Può essere inserito direttamente nel filtro, nella versione in cartucce o in pastiglie, oppure versandolo nell’acqua della piscina. Naturalmente, è importante controllare prima che tutti gli altri valori siano corretti, a partire dal pH e dalla quantità di cloro libero presente nell’acqua.

Il trattamento flocculante di Nortembio tiene sotto controllo la qualità dell’acqua della vostra piscina, aumentandone la limpidezza in poche ore. La formulazione in polvere va utilizzata preferibilmente nelle prime ore del mattino, o comunque quando la temperatura dell’acqua è inferiore ai 30°C. Meglio versare il prodotto davanti alle bocchette di filtraggio, in modo da favorire la sua dispersione in tutta la piscina.

Pompa, retini e robottini: gli indispensabili

Dopo i prodotti indispensabili per la pulizia e la sanificazione dell’acqua, vediamo ora quali sono gli accessori da acquistare per provvedere al miglior mantenimento della vostra piscina da esterno. Tra questi troviamo la pompa per la pulizia dell’acqua che, generalmente, è venduta insieme alla piscina scelta, ma qualora non dovesse essere compresa nell’acquisto deve essere acquistata della grandezza adatta alla piscina. Il filtro va acceso quotidianamente per alcune ore o dopo ogni utilizzo, il suo compito è quello di rimuovere tutte le piccole impurità presenti nell’acqua, insetti compresi.

Per piscine di piccole dimensioni è sufficiente una pompa con cartuccia da sostituire periodicamente. Le cartucce possono durare più a lungo se, settimanalmente, vengono rimosse e lavate con cura per poi essere riposizionate all’interno della pompa.

Per piscine di grandi dimensioni, invece, è consigliabile l’acquisto di una pompa a sabbia: la potenza dovrà essere rapportata ai volumi della piscina e garantisce un sistema di filtraggio per un’acqua davvero cristallina e priva di impurità. A fare da filtro infatti non saranno le cartucce, bensì il materiale filtrante che viene inserito al suo interno: alcuni modelli possono utilizzare anche il vetro filtrante o altri materiali idonei.

Anche il retino è uno strumento utilissimo e indispensabile, ed è facilissimo da usare. Spesso capita, infatti, di trovare in superficie insetti, foglie e sporcizia di vario genere che si depositano sulla superficie dell’acqua e che possono essere rimossi proprio grazie al retino in pochi minuti. Questo accessorio può essere utilizzato anche per pulire le piscine gonfiabili.

Per evitare la caduta di insetti nella piscina, inoltre, è possibile anche utilizzare un telo di copertura, che andrà acquistando prestando attenzione alle dimensioni della piscina. Basterà coprirla ogni sera per mantenere l’acqua pulita. Inoltre, e non meno importante, il telo di copertura viene utilizzato anche per scaldare l’acqua nella vasca, sopratutto durante le ore più calde della giornata quando questa non viene utilizzata.

Se dovete occuparvi della manutenzione di una piscina di grandi dimensioni, allora troverete nel robottino per la pulizia dell’acqua il vostro migliore alleato. Con la pioggia e il vento le impurità si depositano sul fondo della piscina, diventando difficili da rimuovere. Il problema non è solo estetico: la presenza di materiale organico in deperimento sul fondo della piscina non è igienico ed è per questo motivo che è importante pulire il fondo regolarmente.

I robottini per la pulizia dell’acqua assolvono proprio questo ruolo: aspirare e rimuovere lo sporco depositato sul fondo con una semplice procedura di filtraggio, raggiungendo punti che una normale pompa non riesce a filtrare. Sono semplici da utilizzare, funzionano in modo autonomo e rendono l’acqua della piscina e sana. Il costo? Meno di 100 euro!

