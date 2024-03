Abbiamo trovato l’accessorio definitivo per la cura dei capelli e della pelle

Scegliere i prodotti giusti per la tua beauty routine non basta: fai attenzione anche alla qualità dell'acqua. Ecco l'accessorio di cui non potrai più fare a meno

Fonte: iStock Perché usare il filtro anticalcare per la doccia

Hai mai pensato a quanto sia importante la qualità dell’acqua con cui fai la doccia? Seppure non ingerita, può avere conseguenze negative per la pelle e per i capelli, soprattutto se particolarmente dura – ovvero ricca di calcare. Lo stesso cloro, che viene aggiunto per la sua disinfezione, rende l’acqua più “aggressiva” nei confronti di chi ha una cute particolarmente delicata. Alla tua beauty routine, dunque, puoi ora aggiungere un accessorio fondamentale: il filtro anticalcare per la doccia. Vedrai la differenza in pochissimo tempo!

I migliori filtri anticalcare da acquistare

Il filtro anticalcare per doccia di WuikerDuo è il più venduto su Amazon, con tantissime recensioni positive. È facile da installare, ha un’ampia compatibilità con un gran numero di soffioni e rubinetti da bagno e possiede un sistema di filtraggio di altissima qualità. È in grado di rimuovere il calcare, i metalli pesanti, il cloro e l’ammoniaca, rendendo l’acqua molto più adatta per la doccia quotidiana anche in chi soffre di pelle sensibile.

Filtro anticalcare WuikerDuo Con un esclusivo sistema di filtraggio, elimina calcare, cloro e metalli pesanti

Basta acqua troppo dura: il filtro doccia universale Runeay aiuta a tenere sotto controllo il calcare, per rimuovere le impurità e lasciare pelle e capelli molto più luminosi. Va installato sul connettore del rubinetto o sul tubo del soffione, per addolcire l’acqua in pochi istanti. L’elemento filtrante va cambiato mediamente una volta al mese, in base anche all’utilizzo e alla qualità dell’acqua di partenza.

Filtro doccia universale Runeay Semplice da installare, addolcisce l'acqua in pochi istanti

Cerchi un filtro che rimuova le sostanze nocive senza però modificare la pressione dell’acqua? L’Aqua Solutions di Philips è l’ideale: niente più cloro e altre impurità, per un’esperienza di doccia ancora più rilassante e benefica per pelle e capelli. Il sistema di filtraggio ha una capacità di 50mila litri, quindi dura mediamente da 4 a 6 mesi.

Filtro anticalcare Aqua Solutions di Philips Il prodotto ideale per le pelli sensibili

Il filtro doccia Rainsworth ha non solamente un design accattivante, ma anche un sistema di filtraggio a 20 stadi che aiuta a purificare efficacemente l’acqua. È inoltre presente una turbina rotante per garantire la giusta pressione dell’acqua. La confezione contiene 3 cartucce, garantendo così una scorta sufficiente per 6-8 mesi.

Filtro doccia Rainsworth Un gesto d'amore per pelle e capelli sempre perfetti

I vantaggi dei filtri anticalcare su pelle e capelli

Perché dovresti usare un filtro anticalcare per la tua doccia? Solitamente viene consigliato per chi non vuole rinunciare a bere l’acqua del rubinetto, o per chi ha problemi di calcare con la lavatrice o la lavastoviglie. Ma anche pelle e capelli possono essere danneggiati dall’accumulo di minerali nell’acqua. Il calcare, ad esempio, può rovinare la tinta dei capelli rendendo il colore spento e opaco. Le altre sostanze presenti nell’acqua, come ad esempio il magnesio, il ferro e il rame, vanno invece ad accumularsi sul cuoio capelluto formando una “pellicola” che impedisce il corretto ricircolo dell’aria, danneggiando il fusto capillare.

Succede dunque che i capelli appaiono più secchi e crespi, privi della loro naturale luminosità, ma anche più fragili e tendenti a cadere. Anche la pelle soffre per il calcare e l’accumulo di minerali nell’acqua, così come per la presenza di cloro. Quest’ultima sostanza viene assorbita a livello cutaneo, inoltre sembra accelerare il processo di invecchiamento e provoca una perdita degli oli naturali che proteggono la pelle, lasciandola spenta e secca. Il filtro anticalcare per la doccia aiuta a prevenire tutti questi problemi, per avere pelle e capelli più sani e luminosi.

