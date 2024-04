Fonte: iStock Photo Il migliore trattamento anticellulite: quale comprare

Combattere gli inestetismi della pelle per sfoggiare un corpo in forma, rassodato e idratato. È possibile e per farlo basta applicare il giusto trattamento, ancora meglio se il suo costo è maggiormente accessibile e se la crema è adatta a ogni tipologia di pelle, anche la più delicata.

Il miglior alleato anticellulite che possiamo avere in casa è una crema gel amatissima, si tratta di BioNike Defence Body ed è un prodotto di altissima qualità che promette di drenare e ridurre. Ora lo si può acquistare alla metà del prezzo originale e prepararsi alla bella stagione per sfoggiare un corpo più in forma e una pelle più tonica e luminosa.

La crema gel anticellulite da comprare adesso

Spesso noi donne dobbiamo fare i conti con gli inestetismi della pelle, in particolare con la cellulite su fianchi, glutei e cosce. Ci sono però delle strategie e dei prodotti che ci possono aiutare a combatterla e a sfoggiare una pelle più sana, tonica, luminosa.

Tra i trattamenti top c’è senza dubbio BioNike Defence Body una crema anticellulite in gel, che si stende con facilità sul corpo e si assorbe ottimamente mentre la si massaggia.

Viene suggerito di procedere all’applicazione con movimenti circolari dal basso verso l’alto: partendo dalle caviglie e arrivando fino al pube. Si può anche stendere sulle braccia, in questo caso partendo dai polsi e salendo fino alle ascelle, e sulla pancia, dallo sterno massaggiando fino ad arrivare al pube.

Questa crema in gel ha un’azione caldo/freddo che non solo va a stimolare la microcircolazione ma permette anche il drenaggio dei liquidi. Per una maggiore efficacia, naturalmente, l’uso di questo trattamento deve essere accompagnato da un regime alimentare corretto e da attività fisica.

In genere il suo costo supera i cinquanta euro, ma ora si può acquistare alla metà del prezzo: per avere un prodotto top a portata di tutte le tasche.

Addio cellulite, con questa crema avrai una pelle al top

Dire addio alla cellulite è possibile, ma servono buona volontà e i prodotti giusti. Il gel trattamento di BioNike è senza dubbio uno di quelli: il suo utilizzo contrasta la tipica buccia d’arancia e restituisce una pelle che appare più compatta, levigata e rinnovata.

Perfetta per una coccola e per prendersi cura di sé, si assorbe con estrema facilità dopo averla applicata con un massaggio circolare sulle parti interessate.

Inoltre, fa parte di una linea di prodotti di BioNike, la Defence Body, tutti pensati per contrastare gli inestetismi della pelle. Questo trattamento contiene diversi ingredienti, tra cui due che vengono presentati come speciali, ovvero caffeina e carnitina.

Le recensioni sono entusiastiche e ne sottolineano l’efficacia. Chiaramente non si dovrebbe utilizzare la crema anticellulite solo in vista della bella stagione, ma per avere dei risultati reali si dovrebbero combattere gli inestetismi anche durante tutto il resto dell’anno. Quindi il trattamento deve essere utilizzato nel lungo periodo, e va applicato almeno una volta al giorno. Oltre a questo, è importante seguire una dieta sana, ricordarsi di assumere liquidi in giusta quantità e dedicarsi a un’attività fisica adatta al proprio corpo e alle proprie esigenze.

