Purifica, riequilibra e ossigena i capelli: lo shampoo detox è la nostra nuova ossessione

Perfetto per purificare la chioma e avere capelli favolosi: lo shampoo detox è il nuovo segreto di bellezza per l’estate. Un prodotto che consente di prendersi cura della capigliatura con un solo gesto, rendendola morbidissima e vaporosa.

Cos’è lo shampoo detox

Lo shampoo detox permette di rimuovere il sebo dal cuoio capelluto e dal fusto, eliminando anche i residui di lacche e gel, le impurità e le polveri sottili dovute all’inquinamento.

Si tratta in sostanza di uno scrub meccanico che va frizionato sul cuoio capelluto. La sua azione permette di liberare i bulbi piliferi in cui sono posizionate le radici dei capelli, eliminando forfora, sporco e cellule morte.

Non sostituisce lo shampoo e va utilizzato nel modo giusto per risultare davvero efficace.

Come si usa lo shampoo detox

Lo shampoo detox si utilizza come un normale shampoo. Bagna i capelli, poi versa una piccola quantità di prodotto nel palmo della mano e massaggia la chioma, partendo dalla cute sino alle lunghezze.

Risciacqua con abbondante acqua tiepida, poi realizza una seconda passata, lasciando agire il detergente per qualche minuto. Ogni quanto andrebbe utilizzato lo shampoo detox? Per via delle sue caratteristiche questo prodotto va applicato una volta a settimana e ogni quindici giorni in caso di cute sensibile.

I migliori shampoo detox da acquistare

Metal Detox è una linea firmata L’Oréal creata proprio per eliminare i residui di metallo che si trovano nella fibra capillare, danneggiando la chioma. Questo grazie ad una formulazione priva di solfati e arricchita con Glicoammina.

Il risultato sono capelli due volti più forti, resistenti e luminosi con un colore che dura più a lungo.

Offerta L'Oréal Professionnel Paris Shampoo metal detox per tutti i tipi di capelli

Grazie alla sua tecnologia chelante, lo shampoo Coco&Eve permette di ridurre con un solo lavaggio ben il 66% dei metalli che si trovano nell’acqua dura e di eliminare il 74% degli inquinanti atmosferici che si accumulano nella chioma.

Questo prodotto consente di ottenere capelli morbidissimi e purificati, grazie anche ad una formulazione a base di acqua di cocco, scorza di limone e aceto di sidro di ibisco. La chioma sin dal primo utilizzo apparirà lucente, morbida e idratata.

La formulazione è super detergente e consente di rimuovere i metalli che si trovano nell’acqua dura, consentendo ai capelli di assorbire maggiormente i nutrienti benefici dei successivi trattamenti della haircare routine.

Shampoo purificante e illuminante Shampoo con aceto di sidro di ibisco

Non solo shampoo, ma anche…scrub! Questo prodotto di Sunsilk è l’ideale per chi ha cute e capelli grassi. Purifica e deterge in una sola passata rendendo la chioma splendida.

Comincia il trattamento bagnando i capelli, poi applica il balsamo sul cuoio capelluto, massaggia per qualche minuto con delicatezza, infine risciacqua con abbondante acqua tiepida.

Arriva da Redken lo shampoo detox a base di menta piperita: un prodotto perfetto per purificare e detergere i capelli grassi, eliminando ogni residuo di sporco. In più consente di riequilibrare il pH dei capelli regalando idratazione e senza appesantirli, per una chioma leggera, purificata e fresca.

Offerta Redken shampoo con Menta Piperita Shampoo che deterge e rinfresca le radici senza appesantire

Ideale per i capelli ricci, da usare d’estate e in viaggio, questo shampoo detox di Ouai è ottimo per domare la chioma ribelle ed eliminare qualsiasi residuo di sporco, grazie alla formulazione con aceto di sidro di mele che rende ogni ciocca super lucente.

Offerta OUAI Detox Shampoo Shampoo detox per capelli setosi

