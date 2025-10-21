Elimina l’effetto unto in 1 minuto: i migliori shampoo a secco per capelli grassi

SOS capelli grassi: volume istantaneo e pulizia profonda con questi 7 shampoo secco perfetti per salvare la chioma dal giorno del lavaggio

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 21 Ottobre 2025 11:56

Elimina l’effetto unto in 1 minuto: i migliori shampoo a secco per capelli grassi
iStock
I migliori shampoo secco per capelli grassi

Tra un meeting di lavoro e un aperitivo con le amiche, il tempo per una piega perfetta sembra non bastare mai. E per chi ha i capelli che tendono a ungersi facilmente, la sfida si fa ancora più ardua. Ma niente panico: la soluzione per avere una chioma sempre in ordine, come appena lavata, esiste ed è a portata di mano. Lo shampoo a secco, da semplice prodotto di emergenza, si è trasformato in un vero e proprio must-have nel beauty case di ogni donna.

Che cos’è lo shampoo secco?

Lo shampoo a secco è un prodotto cosmetico “salva-look” che permette di rinfrescare la chioma senza utilizzare l’acqua, assorbendo il sebo in eccesso e donando volume istantaneo. Il suo funzionamento si basa su ingredienti assorbenti come amidi (di riso, mais), argille o talco, che, una volta applicati sulle radici, catturano le particelle di olio e le impurità che appesantiscono i capelli. Dopo un breve tempo di posa, il prodotto viene eliminato con qualche colpo di spazzola, lasciando i capelli visibilmente più puliti, leggeri e profumati. Oltre al classico e pratico formato spray, lo shampoo secco è disponibile in diverse tipologie per ogni esigenza: in polvere libera, spesso con ingredienti naturali e ideale per un’applicazione mirata; in mousse o schiuma, una texture innovativa che si massaggia sulla cute fino a completa asciugatura senza lasciare residui; e persino in foglietti imbevuti, perfetti da tenere in borsetta per un ritocco veloce fuori casa.

Se hai i capelli grassi e sei sempre alla ricerca di una soluzione salva-testa, ecco la nostra selezione di 7 migliori shampoo a secco specifici per capelli grassi, tutti disponibili su Amazon, per un look impeccabile in ogni occasione.

1. Klorane Shampoo Secco all’ortica: il trattamento seboregolatore per eccellenza
Un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli grassi. La formula di Klorane, arricchita con estratto di ortica, è studiata per agire direttamente sulla produzione di sebo, regolandola e purificando il cuoio capelluto. Il risultato? Una sensazione di pulizia e leggerezza che dura a lungo. Ideale per chi cerca un prodotto efficace che non si limiti a mascherare il problema, ma che contribuisca a risolverlo. Le recensioni lodano la sua capacità di lasciare i capelli puliti e voluminosi, senza appesantirli.

Klorane
Klorane
Shampoo Secco all'Ortica
22,00 EUR
Acquista su Amazon

2. Batiste Dry Shampoo Original: l’iconico bestseller dall’efficacia immediata
Un nome, una garanzia. Il Batiste Dry Shampoo nella sua versione Original è uno dei più amati e venduti al mondo, e un motivo c’è. La sua formula a base di amido di riso assorbe istantaneamente il sebo in eccesso, restituendo ai capelli un aspetto fresco e pulito. Leggermente profumato, regala un’immediata sensazione di freschezza e un volume sorprendente. Un consiglio: per chi ha i capelli scuri, Batiste offre anche versioni colorate per evitare qualsiasi residuo biancastro.

Batiste
Batiste
Shampoo Secco ravvivante
5,52 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

3. BioNike Defence Hair Shampoo Secco purificante: la delicatezza per le cuti sensibili
Per chi ha un cuoio capelluto sensibile e reattivo, la scelta dello shampoo a secco giusto è fondamentale. BioNike Defence Hair è la risposta: una formula ad alta tollerabilità, senza conservanti e profumo, che assorbe le impurità e il sebo in eccesso con la massima delicatezza. Arricchito con attivi anti-odore, neutralizza gli odori sgradevoli e dona una piacevole sensazione di comfort. Le utenti ne apprezzano l’efficacia e la delicatezza, che lo rendono un alleato prezioso per un uso frequente.

BioNike
BioNike
Shampoo Secco cute sensibile seboregolatrice
5,44 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

4. Kérastase Fresh Affair Dry Shampoo: Il Tocco di Lusso per Capelli da Sogno
Quando lo shampoo a secco diventa un’esperienza di lusso. Kérastase Fresh Affair non è un semplice prodotto per rinfrescare i capelli, ma un vero e proprio gesto di bellezza. La sua formula, arricchita con Vitamina E e amido di riso, assorbe il sebo in eccesso senza lasciare residui, per un finish leggero e setoso. La sua fragranza, ispirata alle note fresche e fiorite del neroli, avvolge la chioma in un profumo irresistibile che dura a lungo. Perfetto per chi desidera un prodotto performante dal tocco glamour.

Kerastase
Kerastase
Shampoo Secco Fresh Affair Dry Shampoo
32,58 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

5. Living Proof Perfect hair Day (PhD) Dry Shampoo: la tecnologia che pulisce davvero
Un passo avanti nel mondo degli shampoo a secco. Living Proof Perfect hair Day (PhD) Dry Shampoo si distingue per la sua tecnologia innovativa che non si limita ad assorbire il sebo, ma aiuta a rimuoverlo, lasciando i capelli effettivamente più puliti. La sua formula leggera e invisibile è adatta a tutti i tipi di capelli e non lascia residui. Le recensioni degli esperti e delle consumatrici sono unanimi: un prodotto che mantiene le promesse, per capelli che sembrano appena lavati, più a lungo. Un investimento per la bellezza della propria chioma.

Living Proof
Living Proof
Perfect hair Day (PhD) Dry Shampoo
30,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

6. Alama Professional Shampoo Secco Purificante e Detox: nuova vita ai tuoi capelli

Con Alama Professional Shampoo Secco Purificante e Detox, la chioma ritrova la sua naturale vitalità in un solo gesto. Questa formula innovativa, arricchita con carbone attivo, è la soluzione ideale per chi desidera un effetto detox istantaneo. Il carbone, noto per le sue proprietà assorbenti e purificanti, deterge delicatamente la cute senza bisogno di acqua, eliminando il sebo in eccesso e ogni impurità. Adatto a tutti i tipi di capelli, anche quelli più fini, questo shampoo secco non lascia residui e restituisce un volume sorprendente, come dopo un lavaggio tradizionale. La sua fragranza fresca e delicata, un mix di note agrumate e talcate, lascia i capelli piacevolmente profumati, per una sensazione di pulito che dura a lungo. Un vero trattamento “zero stress” che permette di distanziare i lavaggi, donando respiro e leggerezza ai capelli.

Alama
Alama
Alama Professional Shampoo Secco Purificante e Detox
5,06 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

7. Shampoo Secco di Maria Nila: una polvere delicata anche verso l’ambiente

Una polvere spray che rinfresca istantaneamente i capelli, assorbendo il sebo in eccesso grazie all’amido di patata. Ma non è solo un rimedio d’emergenza: si rivela un ottimo alleato per lo styling, donando volume e una texture più materica anche ai capelli più fini. Con una filosofia 100% vegana e cruelty-free, questo shampoo secco non solo rispetta gli animali, ma anche la salute del capello e del pianeta. La sua formula protegge dai raggi UV e, grazie al Colour Guard Complex, preserva la brillantezza del colore. Il tutto, avvolto da una deliziosa e fruttata profumazione di pera, per una chioma non solo pulita, ma anche deliziosamente profumata.

Maria Nila
Maria Nila
Dry Shampoo delicato e vegan
15,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Capelli Cosmetici