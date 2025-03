Il rimedio per capelli sani e forti ha un nome: è lo scrub per il cuoio capelluto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Tra gli step fondamentali della skincare, l’esfoliazione è senza dubbio un passaggio immancabile per prendersi cura nel modo corretto della pelle, sia del viso che del corpo in generale. Ma se si parla di scrub, non si può non parlare anche dello scrub al cuoio capelluto. Si, avete capito bene, anche la pelle della testa ha bisogno di essere esfoliata a dovere, garantendole massimo benessere e assicurandolo anche alla chioma.

Com’è fatto il cuoio capelluto

Quando si parla di cuoio cappelluto e di come prendersene cura, è importante prima capire com’è fatto. Questa parte del corpo, infatti, è la zona in cui hanno sede i follicoli piliferi dai quali crescono i capelli. Come per il resto del corpo, anche il cuoio capelluto è composto da tre strati: l’epidermide, ovvero lo strato di pelle più superficiale, il derma che è lo strato intermedio in cui hanno sede i vasi sanguigni, le ghiandole sebacee e i bulbi piliferi, e l’ipoderma, lo strato profondo della pelle, che si trova a circa 3,5 cm sotto la superficie è che è composto da adipe, agendo come una barriera.

Cos’è e a cosa serve lo scrub al cuoio capelluto

Eseguire all’interno della propria haircare routine lo scrub al cuoio capelluto, quindi, è un ottimo modo per mantenere in salute la pelle, stimolare la circolazione sanguigna (e di conseguenza anche la crescita dei capelli), rimuovere le cellule morte e l’eccesso di sebo che si depositano sulla cute e rendere la chioma più ricettiva ai trattamenti che verranno applicati in seguito.

Un passaggio da non sottovalutare quindi, e che dona massimo benessere alla cute e alla chioma, garantendole salute e bellezza in modo semplice ma altamente efficace.

Come si esegue lo scrub al cuoio capelluto

Esattamente come accade per il classico scrub al viso o al corpo, anche lo scrub al cuoio capelluto non è altro che un trattamento a base di particelle esfolianti, che agiscono sulla pelle con un leggero sfregamento utile a rimuovere ciò che appesantisce la pelle e la chioma, andando a riattivare la circolazione dei vasi sanguigni presenti nel derma.

Ma come si fa? Beh, non molto diversamente da come siete solite fare con lo scrub viso. Per prima cosa, è importante sapere che lo scrub al cuoio capelluto deve essere fatto sulla chioma leggermente bagnata e prima dello shampoo.

Per farlo, si applica una dose non troppo grande di prodotto esfoliante sulla testa o sulle mani, e si procede con un massaggio delicato della cute, da eseguire con movimenti circolari e leggeri, evitando di irritare la parte o di creare danni. E avendo cura di passare in ogni parte della testa, compresa l’attaccatura dei capelli e la corona. Quello che conta, è eseguire il massaggio con la punta delle dita, andando verso l’alto per sollevare le cellule morte che andrete a lavare via in seguito con lo shampoo.

Un trattamento utilissimo e dai benefici immediati e che potete inserire nella vostra haircare routine a cadenza regolare, una volta alla settimana se si hanno i capelli e la cute grassa, una o due volte volta al mese in caso cuoio capelluto sensibile.

Cosa usare per eseguire lo scrub al cuoio capelluto: i prodotti

Un passaggio per la cura della pelle e dei capelli che dovrebbe diventare un’abitudine e che si esegue utilizzando degli scrub appositi per la parte, agendo in modo mirato e con le dovute accortezze.

Per esempio optando per lo scrub per il cuoio capelluto di Gyada Cosmetics, un prodotto che svolge un’esfoliazione delicata della cute, grazie a microgranuli di nocciole e mandorle, favorendo il microcircolo cutaneo e agendo in favore del ripristino dell’equilibrio idro-lipidico delle cute, sia secca che grassa.

Oppure provando con lo scrub di Aromatica, Rosmary, un prodotto naturale e delicato per cuoio capelluto, soprattutto in caso di secchezza e desquamazione. Uno scrub realizzato con granuli di sale del Lago Andino, che pulisce e disintossica il cuoio capelluto, rimuovendo efficacemente lo sporco e le cellule morte che ostruiscono i pori. Ma che fornisce anche nutrimento alla parte, rafforzando le radici dei capelli in profondità.

Altro prodotto da provare è lo scrub per il cuoio capelluto di Davines, leader nella cura della chioma, che rinfresca il cuoio capelluto e allo stesso tempo rimuove le impurità superficiali, i residui di prodotto e le particelle contaminanti. Un prodotto altamente performante, che dona una consistenza leggera ai capelli e che li mantiene puliti più a lungo.

Infine, un prodotto ad hoc per le cuti e capelli grassi, è lo scrub per il cuoio capelluto di Kérastase, scrub Énergisant. Un prodotto mirato per questa tipologia di chioma e di pelle e che deterge il cuoio capelluto, svolgendo un’azione detossinante alla parte ed eliminando il sebo accumulato in eccesso, impurità e forfora. Uno scrub che dona leggerezza e volume alla chioma, purificandola anche grazie ai suoi ingredienti mirati: sale marino, scorza di arancia e acido salicilico, che esfolia, regola la produzione di sebo, combatte le irritazioni e dona una piacevole sensazione di freschezza.

Prodotti pensati appositamente per prendersi cura della chioma e per mantenere sano il cuoio capelluto, assicurandogli il massimo benessere e garantendovi di avere dei capelli sempre al massimo della loro bellezza. E con solo il tempo di una coccola beauty durante la vostra haircare routine.

