Capelli bellissimi e sani: una chioma favolosa è senza ombra di dubbio il sogno di tutte noi, ma per poterla sfoggiare bisogna prendersene cura nel modo corretto e con i prodotti migliori, non solo pensando alla detersione ma anche al cuoio capelluto.

Ed è proprio per quello che è pensato lo scrub apposito: una coccola per mantenere la pelle della nostra testa sempre al meglio e favorire la crescita dei capelli in maniera sana e forte, a partire dalle radici.

Il più amato è quello di Aromatica che rivitalizza ed esfolia, da utilizzare anche più volte a settimana (dalle 2 alle tre applicazioni) e che ora è in offerta su Amazon: si tratta del prodotto giusto da acquistare per ricreare una vera e propria spa per capelli nella propria abitazione. E per risultati favolosi. Un prodotto best seller al rosmarino realizzato senza solfati, senza silicone, vegano e che può essere nostro a un prezzo più piccolo, grazie a uno sconto del 29%.

Scrub per il cuoio capelluto, il prodotto più amato è in offerta

Prendersi cura dei propri capelli è un processo che parte dal cuoio capelluto, coinvolge l’alimentazione e finisce anche con l’uso dei migliori prodotti per la loro detersione.

Per questa ragione applicare uno scrub apposito non solo è una coccola e del tempo di qualità che dedichiamo a noi stesse e al nostro benessere, ma permette soprattutto di rimuovere le cellule morte e detergere i pori per far crescere la chioma in maniera sana e forte.

Aromatica ha realizzato uno scrub e trattamento esfoliante naturale per il cuoio capelluto realizzato con olio essenziale di rosmarino, che permette di dire addio a forfora, prurito, sensazione di secchezza e cellule morte. È delicato ed è adatto a chi ha la pelle della testa secca o desquamante e contiene anche granuli di sale del lago Andino. E la buona notizia è che ora si può acquistare con uno sconto super che ammonta al 29%.

L’utilizzo di questo prodotto Aromatica permette di pulire e disintossicare, nutrendo in profondità e rafforzando le radici.

Il tutto senza dimenticare l’ambiente, infatti il prodotto è in un imballaggio in plastica al 100 per 100 riciclata. La corretta routine prevede di applicarne una piccola quantità sulla testa umida, si massaggia e poi si risciacqua. Chi lo utilizza sottolinea il fatto che lascia il cuoio capelluto pulito e che ha una profumazione molto buona di rosmarino.

Perché usare lo scrub per il cuoio capelluto

Una chioma sana, luminosa, che cresce forte a partire dalle radici: l’uso di uno scrub per il cuoio capelluto è un passaggio che andrebbe inserito nella propria hair care routine; infatti, grazie a una micro-esfoliazione si va a detergere in profondità e a rivitalizzare.

La cosa importante è quella di scegliere il prodotto più adatto alla propria cute, realizzato con gli ingredienti giusti. Quello di Aromatica è adatto alla pelle normale e a chi ha il cuoio capelluto secco o desquamato e va utilizzato dalle 2 alle 3 volte a settimana, massaggiando con delicatezza con la punta delle dita.

La perfetta routine per capelli al top: gli altri prodotti da provare

Prendersi cura dei propri capelli è importante per poter sfoggiare una chioma bella da vedere e che cresce sana senza problemi.

E i prodotti Aromatica sono ottimi per dedicarsi una coccola speciale. Ad esempio, quelli per creare nella propria abitazione la perfetta routine per sfoggiare capelli al top, folti e luminosi. Il giusto processo, allo scrub per il cuoio capelluto al rosmarino, somma l’uso di shampoo, balsamo e l’esaltatore di radice. Tutti al rosmarino.

Lo shampoo, scontato, promette di dire addio al cuoio capelluto pruriginoso a causa della forfora, inoltre rimuove le cellule morte, purifica e nutre in maniera efficace la radice dei capelli e i pori intasati. Tutto questo aiuta i capelli a crescere in maniera sana. Si applica sui capelli bagnati, massaggiandone una piccola quantità e risciacquando abbondantemente.

Shampoo al rosmarino di Aromatica Purifica e nutre, pulisce delicatamente e aiuta a mantenere l’equilibrio sano dei capelli

È rinforzante, favorisce la crescita, volumizza e purifica: si tratta del balsamo di Aromatica con olio di rosmarino, che attiva la circolazione del cuoio capelluto e dona alla chioma i nutrienti necessari per ispessire i capelli, oltre a donargli forza e vitalità. Se questo non bastasse promette di lisciare e disciplinare quelli crespi. Si applica dopo il lavaggio e si lascia in posa per due – tre minuti.

Balsamo all’olio di rosmarino di Aromatica Balsamo che agisce su capelli fini e fragili, contro la rottura e le doppie punte

L’ultimo passaggio è quello con il rinforzante che rivitalizza le radici e rafforza tutta la chioma andando a nutrire i capelli ma anche la pelle della testa.

Inoltre, rimuove anche i residui e le cellule morte. Realizzato con olio di rosmarino e sette vitamine, aiuta la crescita dei capelli, rinfresca e rivitalizza. Si può applicare quotidianamente e in qualsiasi momento spruzzando direttamente sul cuoio cappelluto e andando a massaggiare. Al momento si può acquistare con un piccolo sconto.

Offerta Rinforzante per radici di Aromatica Nutriente per il cuoio capelluto con olio di rosmarino

Chi desidera provare l’efficacia di tutti i prodotti di Aromatica al rosmarino può acquistare un comodo kit che contiene le mini-size di shampoo, potenziatore delle radici e scrub. Oltre a questo, vi è anche una piccola spazzola in legno. Si tratta di un’occasione per provare una hair care routine tanto amata e per testare la qualità e l’efficacia sul proprio cuoio capelluto.

Kit di prova di Aromatica Contiene le mini size di shampoo, scrub e potenziatore radici

