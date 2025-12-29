La crema idratante usata da Emily Ratajkowski costa pochissimo ed è il prodotto da acquistare e usare per tutto l'inverno.

La crema preferita di Emily Ratajkowski non solo è super efficace, ma costa anche pochissimo. La modella e attrice sfoggia sempre una pelle favolosa, compatta e luminosissima. Il suo segreto però non è un trattamento luxury oppure un siero costosissimo, Emily infatti punta su un prodotto essenziale, che funziona e ha un prezzo accessibile.

Fra i suoi alleati skincare più fidati infatti c’è una crema idratante che costa appena 11 euro e che, soprattutto d’inverno, diventa indispensabile. Si tratta della Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore, una crema con una formulazione altamente nutriente

A raccontarlo è stata la stessa Emily, spiegando di preferire formule semplici, ma funzionali, capaci di proteggere la pelle dagli stress quotidiani. Tra viaggi frequenti, voli aerei e condizioni climatiche spesso estreme, la sua pelle del viso ha bisogno di prodotti che lavorino davvero sulla barriera cutanea. Ed è proprio qui che entra in gioco questo prodotto che su Amazon conta oltre mille recensioni.

La crema idratante preferita di Emily Ratajkowski

Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore è un balsamo dermocosmetico diventato nel tempo un vero cult, non solo tra le celebrity, ma anche tra gli utenti di Amazon. Emily Ratajkowski ha dichiarato di utilizzarlo regolarmente per mantenere la pelle idratata, protetta e dall’aspetto sano, soprattutto nei periodi in cui freddo, vento e aria secca rischiano di comprometterne l’equilibrio.

Aquaphor non è una crema idratante tradizionale, ma un trattamento riparatore intensivo studiato per aiutare la pelle molto secca, screpolata o irritata a rigenerarsi. La sua formula crea una barriera protettiva traspirante che trattiene l’idratazione e favorisce i naturali processi di riparazione cutanea. È proprio questa funzione a renderlo ideale nei mesi invernali, quando la pelle tende a disidratarsi più facilmente.

Uno degli aspetti più apprezzati del prodotto è la sua composizione essenziale. La presenza di glicerina contribuisce a richiamare e trattenere l’acqua nella pelle, mentre il pantenolo svolge un’azione lenitiva e rigenerante, consentendo di ridurre la sensazione di pelle che tira e migliorando visibilmente la texture cutanea. L’assenza di profumo e conservanti rende Aquaphor adatto anche alle pelli sensibili o stressate, un dettaglio importantissimo per chi cerca un prodotto affidabile da usare quotidianamente.

I risultati sono evidenti già dopo poche applicazioni. La pelle appare più morbida, elastica e protetta, con una sensazione immediata di comfort che dura nel tempo. Non a caso, Aquaphor viene spesso utilizzato come trattamento SOS per mani screpolate, labbra secche, gomiti e talloni, ma anche come supporto alla rigenerazione cutanea in caso di irritazioni o arrossamenti causati dal freddo.

Un altro punto di forza che ha contribuito al suo successo è la versatilità. Un solo prodotto, molteplici utilizzi, un approccio che rispecchia perfettamente la filosofia beauty di Emily Ratajkowski, da sempre orientata verso routine essenziali, ma efficaci. In più non dimentichiamo il prezzo. Questo trattamento riparatore, approvato dalle star, costa solamente 11 euro. Aquaphor dunque rappresenta una soluzione pratica e concreta per affrontare l’inverno senza rinunciare a una pelle curata. Parola di Emily Ratajkowski!

