Labbra dal volume extra in un solo gesto e senza bisturi? Con il lip plumber effetto filler in sconto si può e il risultato è assicurato

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Labbra dal volume extra con il lip plumper in sconto

Alzi la mano chi non ha mai desiderato avere delle labbra voluminose e carnose anche solo per una serata, ovviamente senza dover ricorrere al bisturi o altri “rimedi” fin troppo invasivi. Bene, il vostro desiderio si sta per avverare grazie al lip plumper effetto filler che dona alle labbra un boost di volume in modo naturale e con un solo semplicissimo gesto, proprio come se vi metteste un burrocacao.

Offerta Nature Unique Il lip plumper da avere adesso è in sconto

Il lip plumper effetto filler da avere ora

Parliamo del lip plumper di Nature Unique, Ialucollagen lip volume XXXL, una tripla X che è garanzia di volume e di fascino per le vostre labbra. Un lip balm che svolge una funzione di filler naturale, agendo sulle labbra con un mix di ingredienti che donano maggior volume alla parte. Un concentrato di Volulip e Portulaca, che insieme permettono alla parte di godere di un effetto rimpolpante immediato, aumentando il volume delle labbra fino all’82% e assicurandovi un look sensuale e irresistibile, già dopo una sola applicazione.

La tecnologia Volulip, infatti, garantisce un effetto volumizzante visibile, aumentando il turgore delle labbra in modo naturale e sicuro. La portulaca, invece, agisce con un’azione volumizzante, idratante e levigante, grazie a peptidi e mucillagini contenute che vanno a stimolare la produzione di collagene e acido ialuronico, creando un effetto “filler” naturale.

Un lip plumper naturale e che dona un boost di benessere alle labbra

Un mix di ingredienti naturali ad hoc, quindi, tra cui anche l’acido ialuronico, il collagene, che aiutano a mantenere ben elastica la pelle e le permettono di essere costantemente ben idratata, nutrita e levigata, ma anche rendendo le labbra turgide e vellutate. In più, l’aggiunta al lip plumper di cera d’api, burro di karité e oli vegetali, rende questo balsamo labbra effetto filler un vero alleato per la protezione della parte contro la secchezza e i danni ambientali che soprattutto in inverno possono intaccare la salute delle labbra.

Insomma, un boost di benessere per le vostre labbra ma che oltre a nutrirle vi garantisce di ottenere un aumento di volume della parte con il minimo sforzo e senza bisogno di ricorrere a trattamenti invasivi.

Offerta Nature Unique Il lip plumper effetto filler da provare

Effetto filler assicurato

Un prodotto efficace e testato e che grazie alla combinazione di Nicoment e Instaplump LQ, è in grado di donare alle labbra un piacevolissimo effetto di freddo-caldo, generando un leggero formicolio sulla parte che è anche indice di un migliorando istantaneo del microcircolo delle labbra, e di conseguenza anche del loro aspetto, che risulterà più corposo, carnoso e con un volume amplificato per circa 2-4 ore dalla prima applicazione.

Un lip balm volumizzante dall’azione lucidalabbra, realizzato con ingredienti naturali e che vi dona le labbra che avete sempre sognato senza bisogno di intervenire in modo invasivo, ma provando la sensazione di avere labbra XXXL mentre le nutrite e proteggete con un balsamo ad hoc e che se ne prende cura a 360°. Un prodotto da avere sempre con sé per un tocco di volume istantaneo con cui stupire e sentirvi delle vere dive, giusto il tempo di una passata di lip balm.

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!