Matite labbra, le migliori per un effetto filler assicurato (che dura tutto il giorno)

Colorate, creamy e bellissime, sono le matite labbra con effetto filler da sfoggiare tutti i giorni.

IPA migliori matite labbra per effetto filler come Kylie Jenner

Alta definizione e tenuta perfetta, le matite labbra sono il segreto per ottenere labbra effetto filler in un solo gesto. Si tratta di un prodotto beauty essenziale per ottenere un make up labbra perfetto, grazie soprattutto alla sua versatilità. Puoi infatti usare la matita labbra da sola, definendo il contorno della bocca per poi sfumare e completare con il lip gloss. Oppure puoi sfruttare questo prodotto per realizzare un impeccabile trucco effetto filler.

Per ingrandire le labbra con la matita disegna il contorno delle labbra, tracciandolo appena fuori rispetto al bordo naturale della bocca. Ricordati di non sbordare eccessivamente: sarà sufficiente un millimetro per ottenere un favoloso effetto volumizzante. Cerca di concentrarti sulle aree chiave: in particolare definisci l’arco di Cupido e la zona al centro del labbro inferiore che donare un aspetto pieno.

Utilizza un pennellino oppure il dito per sfumare verso l’interno il tratto, ammorbidendo la linea per farla apparire più naturale. Prova a creare un punto luce, applicando un rossetto più chiaro oppure un gloss brillante proprio al centro delle labbra, sia inferiori che superiori. In questo modo otterrai un effetto point of light che darà una illusione di volume. In alternativa puoi usare l’illuminante, picchiettando un po’ di prodotto sull’arco di Cupido per ottenere un effetto rimpolpante ulteriore.

Le migliori matite labbra effetto filler

Adorata sui social e usata da tutte le influencer, la matita labbra Rimmel London è la più acquistata e recensita su Amazon. Scontata costa meno di 4 euro ed è una garanzia per labbra favolose, definite e delineate senza sbavature sino a 8 ore. La formula è cremosa, fondente e altamente scorrevole, ideale per ottenere la massima precisione.

Bestseller su Amazon, la matita labbra e.l.f. Cream Glide Lip Liner ha una formula ultra-pigmentata e dona un ricco tocco di colore. Le tonalità fra cui scegliere sono otto, tutte con un finish levigato e semi opaco. La punta scivola alla perfezione per definire, contornare e scolpire in modo veloce e preciso le labbra.

Con oltre 3mila recensioni, la matita labbra di Max Factor è un must have per avere una bocca da baciare, definita e rimpolpata. Trasparente e con una texture delicata, rende le labbra morbide senza sbavare. Il contorno labbra resta perfetto, grazie anche ad agenti emollienti e idratanti, come l’olio di Jojoba e la vitamina E.

Super virale e amatissima, la matita labbra KIKO Milano Creamy Colour ha una lunga tenuta, un colore pieno e uniforme, l’ideale per sottolineare il contorno labbra con precisione. La texture è super scorrevole e si sfuma con grande facilità. Ha una composizione no-transfer ed è resistente all’acqua, in più non sbava e migliora la tenuta del tuo rossetto

Costa solo 2 euro la matita labbra di Essence. Impermeabile e con una durata di ben 8 ore, dona un colore intenso e fresco. Si applica facilmente e senza fatica, grazie alla consistenza morbida con un effetto rimpolpante istantaneo.

