Fonte: iStock Olio di ricino: il segreto di bellezza da provare

È il beauty secret di cui non si potrà più fare a meno: si tratta di un olio di ricino biologico, puro, naturale e pressato a freddo che promette ciglia con più volume, capelli lunghi e rigenerati, ma anche pelle intensamente nutrita e unghie al top.

Un prodotto mai più senza, realizzato da Bionoble, che si può utilizzare in tanti modi differenti e per ottenere una marea di risultati legati al benessere e alla bellezza. Oltre agli usi citati, infatti, è bene sapere che si può applicare sulle sopracciglia per renderle più ordinate, sulla barba per renderla morbida ed elastica, sulle unghie per renderle più lunghe, inoltre l’olio di ricino è favoloso anche per lenire il prurito, per attenuare le cicatrici per ammorbidire i piedi e per trattare le labbra screpolate.

Questo di Bionoble, inoltre, è 100% puro e naturale, senza conservanti. Con lo sconto del 6% puoi averlo a soli 14,98 euro.

L’olio di ricino, il segreto beauty di cui non puoi più fare a meno

Ci sono prodotti che sono il mai più senza per prendersi cura della propria bellezza, uno di questi è l’olio di ricino che promette vantaggi pazzeschi per capelli, unghie, ciglia e pelle. Un olio multifunzionale che va aggiunto alla propria beauty routine per regalarsi una coccola e fare il pieno di benessere.

Nel dettaglio quello venduto da Bionoble promette di agire su ciglia e sopracciglia, aiutando la crescita folta delle prime e definita delle seconde. Inoltre, va a lenire il cuoio capelluto, previene la rottura dei capelli e va stimolarne la ricrescita. Si può applicare anche sulla pelle andando a nutrirla, quindi è perfetto in particolare su quella secca, e si può utilizzare sulle unghie aiutandole nella crescita e rafforzandole.

Tantissimi vantaggi per un prodotto che ora si può acquistare a un prezzo incredibilmente conveniente: grazie al ribasso del 6% può essere tuo a soli 14,98 euro.

Si può usare su ogni tipologia di capelli e il fatto di essere multifunzione lo rende il beauty hack da avere sempre a portata di mano, ad esempio, per combattere il prurito del cuoio capelluto, ma anche per il contorno occhi, oppure per trattare la pelle dopo la rasatura. Infatti, va bene sia per lei che per lui.

Il metodo di utilizzo e di applicazione può variare in base al risultato che si vuole ottenere, inoltre si può mescolare anche con altri olii (come accade, per esempio, con l’hair oiling) come quello di jojoba o di argan.

Olio di ricino, tutto quello che devi sapere

L’olio di ricino di Bionoble arriva con alcuni strumenti molto utili, come un kit mascara con imbuto, pensati per rendere l’applicazione su ciglia, sopracciglia e barba il più semplice possibile e senza spargere o sprecare prodotto. L’imbuto serve a travasare il liquido nella piccola confezione con l’applicatore per i peli del corpo più corti.

La bottiglia è in vetro ambrato, che protegge dalla luce e fa in modo che l’olio non si alteri così che si possa conservare nel modo migliore. Inoltre, vi è una pipetta di vetro che fa in modo che si possa prelevare facilmente e, anche in questo caso, senza che venga sprecato. È inoltre inclusa una pompa per quando si desidera prelevare più olio.

Tra le sue altre caratteristiche importanti da sapere il fatto che proviene dal Kutch in India e che viene spremuto a freddo. Un mai più senza da aggiungere alla propria routine di bellezza.

