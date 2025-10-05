La forma delle sopracciglia può fare tantissimo per un volto e ci sono prodotti che aiutano a farle crescere: i migliori

IPA Le bellissime sopracciglia di Lily Collins: come averle folte anche noi

Uno dei dettagli (importantissimi) capaci di ridefinire uno sguardo, di renderlo più intenso, profondo e affascinante sono le sopracciglia. Forma e cura, infatti, possono fare molta differenza su un volto.

Non tutte, però, le abbiamo naturalmente folte e disciplinate proprio come le vorremmo. Oppure potrebbe accadere, anche, di aver esagerato nel sistemarle togliendo troppi peli.

In entrambi i casi si può correre ai ripari, infatti esistono sieri pensati appositamente per favorirne la crescita, renderle lunghe, belle e forti. Così da andare poi a creare liberamente la forma che maggiormente si addice al nostro volto.

Con questi prodotti possiamo dire addio alle sopracciglia troppo sottili (sì, proprio quelle che andavano tanto di moda negli anni Novanta) e sfoggiarle disciplinate, folte e con l’arco che maggiormente si addice al nostro viso.

I migliori sieri per sopracciglia naturalmente più folte e compatte.

Sieri per sopracciglia, i prodotti più amati

Proviamo a prendere il volto di una celeb e a sostituire la sua forma di sopracciglia con un’altra, magari meno adatta e definita. Ecco che così star famose (anche) per la loro perfetta arcata, avranno un volto diverso. La mente, ovviamente, non può che correre ad attrici come Lily Collins e Jennifer Connelly, o a top model come Gigi Hadid e Cara Delevingne. Cosa le accomuna? Le loro sopracciglia sono pensate appositamente per il loro viso, sono folte e rendono il loro sguardo ancora più intenso e profondo.

Ma come fare ad averle più folte e compatte anche noi? Con i sieri giusti. Tra i migliori e i più amati c’è quello di Elf Enhancing Lash & Brow Serum. L’aspetto più furbo di questo prodotto è che si può utilizzare sia sulle sopracciglia che sulle ciglia, ha una formulazione ricca di antiossidanti, aminoacidi e vitamine, è nutriente e va a condizionare ciglia e sopracciglia.

Mavala, invece, propone Double Cils: si tratta di un prodotto pensato per sopracciglia più lunghe, un trattamento che nutre, rinforza, allunga e previene la loro caduta. Si può utilizzare anche sulle ciglia ed è indicato soprattutto per chi le ha sottili e fragili.

Offerta Mavala Double Cils Siero che nutre, rinforza e allunga

Folte, idratate e definite: è quello che promette il siero RapidBrow che va applicato due volte al giorno per ottenere sopracciglia più dense e curate. Da sottolineare il fatto che questo prodotto si può utilizzare anche in caso di trattamenti come microblading, micropigmentazione, epilazione o tinta. Gli ingredienti, poi, sono favolosi infatti la formula contiene biotina, polipeptidi, pantenolo ed estratti naturali.

RapidBrow Per sopracciglia idratate, folte e definite

Browcaca!ne è un siero di Svenja Walberg, progettato per quelle sopracciglia che appaiono sottili e che presentano una crescita irregolare, infatti grazie ai suoi ingredienti vengono protetti e rinforzati i peli presenti mentre si stimola la crescita di quelli nuovi. Per ottenerle perfette, come le abbiamo sempre desiderate.

Offerta Browcaca!ne Per rinforzare e stimolare la crescita di nuovi peli

Gli oli per sopracciglia wow: i prodotti da provare

Versatili, da utilizzare per più scopi, gli oli sono quei prodotti da tenere sempre a portata di mano per un effetto benessere a 360 gradi.

Quello di ricino di Bionoble, ad esempio, si può utilizzare per le sopracciglia, per favorirne la crescita e per sfoggiarle ordinate e bellissime, ma anche per ciglia extra lunghe, per coccolare la chioma o lenire il cuoio capelluto. Si può usare anche su pelle e unghie e arriva con pipetta e kit per ciglia e sopracciglia.

Offerta Olio di ricino di Bionoble Prodotto versatile non solo per ciglia e sopracciglia

In alternativa si può provare Castor Oil di Aifanciey, puro che agisce sui capelli rendendoli spessi e morbidi, ma anche sulle ciglia e le sopracciglia, quest’ultime andandole a disciplinare. E poi è adatto alle unghie e alla pelle.

Offerta Castor Oil di Aifanciey Olio di ricino puro

Mnozreo, infine, propone Eyebrow Growth Solution: si tratta di un olio naturale, che ci permette di ottenere sopracciglia spesse grazie a una formulazione naturale e ipoallergenica. Il risultato sono peli più lunghi e spessi, lucidi e belli.

Mnozreo Eyebrow Growth Solution Olio naturale per la crescita delle sopracciglia

