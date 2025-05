In ordine ci fanno sentire favolose e sono in grado di cambiare un volto e uno sguardo: sono le sopracciglia e con questo trucco le possiamo avere perfette

Perfette, disciplinate e lucide: le sopracciglia, lo sappiamo bene, sono parte importante del nostro viso e prendersene cura è di fondamentale importanza per sentirsi sempre favolose e in ordine.

Tanto più che la moda le vuole folte e pettinate, oltre che al loro posto a lungo. E quindi, non mentiamo, abbiamo provato tantissimi gel colorati o meno, da abbinare a matite, per andare a disegnare e a disciplinare l’arco giusto per sottolineare il nostro sguardo.

Forse perché non sapevamo che esiste un metodo low cost per averle naturalmente disciplinate ed extra lucide che magari abbiano anche già in casa nostra. Si tratta di un sapone trasparente e alla glicerina che promette di farci ottenere le sopracciglia che sogniamo: basta questo e uno scovolino per applicarlo.

Come Pears che viene venduto in una confezione da quattrocento grammi e che è davvero l’alleato che stavamo cercando per essere favolose e a lungo.

Negli ultimi anni la tendenza si è consolidata: le sopracciglia le vogliamo lucide, disciplinate, perfettamente pettinate in modo da sottolineare il nostro sguardo e da modellare il viso.

I nomi delle star dalle quali prendere spunto sono quelli di Cara Delevigne, Lily Collins, Gigi Hadid o Kaia Gerber, tutte caratterizzate da un’arcata elegante e che non si muove di un millimetro.

Ma qual è il segreto? In commercio esistono tantissimi prodotti pensati appositamente per il make-up e la cura delle nostre eyebrows: di qualità e che ci fanno ottenere il risultato che desideriamo. Dai singoli gel, ai kit con più prodotti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma se invece avessimo quello di cui abbiamo bisogno proprio in casa? Infatti per sfoggiare sopracciglia extra lucide e super disciplinate può bastare un sapone, con determinate qualità ovvimante: deve essere trasparente e alla glicerina.

Proprio come quello di Pears con oli naturali, adatto ai vegani e dermatologicamente testato per essere delicato sulla nostra cute.

La confezione è da 400 grammi e promette di durare a lungo.

Come usare la saponetta per le sopracciglia

Utilizzare la saponetta come segreto di make-up è davvero semplice, il risultato saranno peli disciplinati e lucidi. Oltre al sapone serve uno scovolino (o uno spazzolino per i denti) che va inumidito, passato sulla superficie e poi sulle sopracciglia per curvarle e posizionarle nel mondo migliore per il nostro viso. In generale è bene sapere che pettinarle verso l’alto, dando una forma ad arco, apre lo sguardo.

Oltre a questo, si può aggiungere una passata di matita (apposita) per andare a colmare gli spazi vuoti e renderle più folte. L’effetto finale deve essere ordinato, curato e perfettamente naturale.

Le soap brows sono una tecnica che viene a volte utilizzata nel backstage delle sfilate perché efficace e dal risultato duraturo.

Il sapone adatto deve contenere la glicerina ed essere formulato con ingredienti top, proprio come quello che viene venduto da Pears che contiene olii naturali.

Il risultato non solo sarà perfetto e ordinato ma anche lucido, per uno sguardo che finisce al centro della scena. L’acquisto top e low cost da fare subito per sfoggiare le sopracciglia che abbiamo sempre desiderato.

