Arriva da TikTok ed è il nuovo (e virale) brow gel per sopracciglia effetto laminazione

Fonte: IPA Sopracciglia effetto laminazione con il nuovo eyebrows gel virale

C’è chi ama l’effetto sopracciglia laminate e chi mente! La tecnica di strechare verso l’alto, ad uno ad uno, i peli delle sopracciglia, permette subito di ottenere uno sguardo più aperto e una linea dell’occhio più definita e ”felina”. Ed è proprio per questo che ci piace così tanto.

Sui social, ed in particolare su TikTok, impazzano i video per ottenere l’effetto laminazione senza dover ricorrere al (costoso) metodo dell’estetista ed è per questo che i brand di cosmetica sgomitano per raggiungere prodotti sempre più performanti in termini di durata dell’effetto finale, facilità di applicazione e rapporto qualità/prezzo.

L’ultimo ritrovato nel mondo del makeup per sopracciglia è il Brow Laminating Gel di e.l.f. Cosmetics.

E.l.f. si è già fatto notare in passato con prodotti per sopracciglia altamente performanti a prezzi ampiamente accessibili a tutti ma il suo nuovo brow laminating gel sembra già aver sbaragliato la concorrenza.

E.l.f Brow Laminating Gel

Diventato rapidamente virale sui social media grazie alla sua capacità di offrire un effetto laminazione professionale direttamente a casa, questo prodotto innovativo promette di trasformare le sopracciglia, donando loro un aspetto pieno e definito senza la necessità di trattamenti in salone.

Il segreto? La sua formulazione. Il Brow Laminating Gel presenta una formula resistente all’acqua e anti-sfaldamento, garantendo una tenuta forte e duratura senza irrigidire le sopracciglia. La sua consistenza trasparente si asciuga rapidamente, adattandosi a qualsiasi tonalità di sopracciglia senza lasciare residui visibili. Un elemento distintivo è l’applicatore a doppia estremità 3-in-1, progettato per scolpire, modellare e fissare le sopracciglia con precisione.

Come si utilizza

Per ottenere il massimo dal Brow Laminating Gel, segui questi semplici passaggi:

Preparazione: assicurati che le sopracciglia siano pulite e asciutte, prive di oli o residui di makeup. Applicazione del gel: utilizza l’applicatore per prelevare una piccola quantità di prodotto. Con la parte a pettine, distribuisci il gel uniformemente attraverso le sopracciglia, pettinando i peli verso l’alto e nella direzione desiderata. Definizione: usa la punta dell’applicatore per modellare e definire con precisione la forma delle sopracciglia, assicurandoti che ogni pelo sia posizionato correttamente. Fissaggio: lascia asciugare il gel per alcuni secondi. Una volta asciutto, il prodotto garantirà una tenuta forte che manterrà le sopracciglia in posizione per tutto il giorno.

Le recensioni, sia sui social che su Amazon, sono sbalorditive. Oltre alla formulazione, ciò che ha fatto fare il salto di qualità al prodotto è stata la spazzolina inclusa che permette una stesura molto precisa e uniforme ma anche per chi ama un “effetto fluffy” in stile Cara Delevigne o Alessia Lanza. Se desideri sopracciglia dall’aspetto laminato senza dover ricorrere a trattamenti professionali, non ti resta che provare anche tu il Brow Laminating Gel di e.l.f. Cosmetics, una soluzione efficace e accessibile per arricchire la tua beauty collection.

E.l.f Brow Laminating Gel

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram