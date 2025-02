Il nuovo trend di TikTok per fare le lentiggini iper realistiche con solo due prodotti

Fonte: IPA Il metodo virale per fare le lentiggini finte iper realistiche

Ormai imprescindibili nei beauty look delle stagioni più calde per esaltare l’effetto ”baciati dal sole” del make-up estivo, il fascino delle lentiggini finte resta immutato anche durante le fredde giornate dell’inverno 2025. Da Chiara Ferragni ad Alessia Lanza, da Valentina Cabassi a Martina Tinarelli, le beauty influencer e TikToker più chiacchierate del momento continuano a ricreare beauty look con una spruzzatina di adorabili piccole lentiggini che rendono ogni make-up più fresco e bambinesco .

Se d’inverno le passeggiate nella natura, le escursioni in montagna, le giornate sugli sci o semplici pause caffè all’aperto non riescono a farti spuntare le lentiggini, potete continuare a ricreare le fake freckles ma stavolta utilizzando un metodo per ottenere le lentiggini ancor più realistico rispetto a qualsiasi altro tutorial visto fino ad ora.

La tecnica delle fake freckles più amata dai make up artist

La tecnica arriva direttamente dai più famosi Make up Artist che lavorano nel backstage delle sfilate e a portarla fino a noi è stata la make up artist e content creator Denise Fink, da sempre dispensatrice di tip utili e trucchetti facili e veloci per far fare un glow up ad ogni metodo di trucco.

Anche in questo caso, il metodo è davvero facile, veloce e con pochissimi prodotti! Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà un bronzer in polvere, uno spray fissante e uno scovolino per pettinare le ciglia.

Con lo scovolino, preleva un pò di bronzer in polvere e depositalo in un piattino, uno specchietto o un ripiano pulito. Basterà davvero poco prodotto! Spruzza 2/3 pump di spray fissante sul bronzer e mescola bene la polvere con lo spray Prendi lo scovolino di prima e intingilo nel composto che hai ottenuto finché tutte le setole non saranno ”sporche” di prodotto Metti lo scovolino in posizione verticale al centro del viso, precisamente davanti al tuo naso a circa 10 centimetri di distanza. Ora friziona un bastoncino sulle setole. L’obiettivo è quello di far zampillare il prodotto sul tuo viso in modo casuale. Mentre frizioni lo scovolino, muovi la testa facendo dei sì e dei no con il capo.

Il risultato? Delle lentiggini naturalissime, iper realistiche e distribuite uniformemente su tutto il viso. Inoltre, grazie allo spray fissante, dureranno a lungo senza creare macchie.

Cosa ti serve

Per ottenere le tue lentiggini iper realistiche dovrai avere un bronzer abbastanza scuro da creare un buon contrasto con il tuo incarnato. Se hai una pelle dal sottotono freddo e chiaro, prediligi un colore freddo e profondo, anche tendente al grigio. Il colore ideale è in n.103 dark del bronzer di Wycon, freddo e intenso, perfetto per ottenere delle lentiggini iper naturali anche sugli incarnati da Biancaneve.

Offerta Wycon BRONZING POWDER maxi n.103 dark

Se, al contrario, hai una pelle dorata e dal sottotono caldo, anche in inverno sceglierai un bronzer marrone avvolgente, come il bronzer di Revolution n.02.

Revolution Mega Bronzer n.02

La scelta dello spray fissante è fondamentale per la durata delle lentiggini sulla pelle e per questo va scelto con cura. Tra i più amati ad oggi troviamo Infallibile di L’Oreal Paris dalla durata estrema fino a 36 ore, adatto a tutti i tipi di pelle.

Infine, muniscilo di una scorta di scovolini dalle setole morbide per poter ricreare le tue fake freackles quante volte vuoi!

Illuva 100 pezzi Pennello per Ciglia

