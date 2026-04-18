Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Fare le lentiggini finte non è mai stato così facile

C’è stato un tempo in cui le lentiggini venivano nascoste sotto strati di fondotinta super coprente. Oggi la situazione si è letteralmente ribaltata. L’effetto baciata dal sole è il trend assoluto che domina i nostri feed e la vita reale, regalando quel tocco sbarazzino, fresco e super cool che fa subito estate. Questa vera e propria ossessione per la pelle dall’aspetto naturale, spruzzata di piccoli puntini dorati, ha spinto tantissime beauty lover a ricorrere addirittura al tatuaggio semipermanente. Il freckle tattoo è ormai richiestissimo in tutti i saloni, una soluzione estrema per chi desidera svegliarsi ogni singola mattina con un visino adorabile e lentigginoso, senza dover muovere un dito.

Chi preferisce evitare gli aghi e gli impegni a lungo termine, invece, ha dovuto sperimentare di tutto. Nel corso degli anni abbiamo visto spopolare hack di ogni tipo sui social, dalle vecchie matite per le sopracciglia troppo secche, agli spray per coprire la ricrescita dei capelli usati direttamente sul naso, fino ai coni di henné. Il problema di questi metodi casalinghi è l’effetto finto sempre dietro l’angolo. Spesso i puntini risultano troppo scuri, perfettamente tondi, tutti uguali e decisamente poco credibili sotto la luce del sole. La magia delle lentiggini vere sta proprio nella loro meravigliosa imperfezione e trasparenza, un risultato quasi impossibile da ottenere con i classici trucchi che teniamo nel cassetto.

Freckle Maker firmato NABLA

La caccia al tesoro è però ufficialmente chiusa. Abbiamo scovato il prodotto virale che sta letteralmente sbancando su Amazon, scalando le classifiche fino a diventare il bestseller assoluto in fatto di make-up. Parliamo del Freckle Maker firmato NABLA, un vero e proprio incantesimo liquido chiuso in una minuscola boccetta.

Nabla Freckle Maker NABLA

Il segreto del suo successo stratosferico è un mix vincente tra la formula a base d’acqua, super leggera, e un applicatore in silicone dal design geniale. Questo strumentino permette di depositare il prodotto in modo totalmente asimmetrico e irregolare, esattamente come farebbe Madre Natura. Basta appoggiare la punta sulla pelle e poi picchiettare velocemente con i polpastrelli per sfumare il colore e fonderlo con la base.

L’effetto finale è pazzesco e la conferma arriva direttamente dalle migliaia di recensioni lasciate da chi lo ha acquistato e testato. Leggendo i commenti online si respira un entusiasmo contagioso. Gli utenti amano alla follia la texture modulabile che non sposta il fondotinta sottostante, ma soprattutto lodano la tinta.

A seconda dell’utilizzo è possibile realizzare lentiggini estremamente trasparenti, lentiggini più intense, e finti nei. Si può utilizzare sia sulla pelle nuda che sopra ogni tipo di base per rendere più fresco e naturale qualsiasi look. La sua tonalità è studiata per ottenere un effetto di lentiggine super realistica su ogni carnagione. Non serve essere degli esperti in fatto di make up per utilizzarlo al meglio, motivo per cui è stato eletto uno dei prodotti più democratici in fatto di lentiggini fake.

Nabla Freckle Maker NABLA

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