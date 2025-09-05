Le lentiggini finte vanno ancora di moda. E sono il segreto per un beauty look rilassato da sfoggiare per tutto l’autunno

Voglia di un beauty look caldo come l'estate ma avvolgente come l'autunno? Le lentiggini finte sono il dettaglio da provare e realizzare durante questa nuova stagione alle porte

Getty Images Le lentiggini finte sono il beauty trend perfetto per l'autunno

Se circa due anni fa le abbiamo viste sul viso di influencer come Chiara Ferragni, oggi le lentiggini finte tornano con tutta la loro spensieratezza a regalare al nostro viso un aspetto sbarazzino e caldo, proprio come la stagione in arrivo, che con il suo clima fresco ma le sue atmosfere avvolgenti e cozy, sa donare a tutto ciò che ci circonda un fascino unico e delle sfumature dolci e rilassate. Ed è esattamente questo l’effetto che le lentiggini finte danno al volto, un beauty look perfetto da sfoggiare durante l’autunno e che la tendenza che ci accompagnerà fino all’inverno.

Le lentiggini finte sono il dettaglio beauty da provare questo autunno

Un dettaglio che dona al viso un finish caldo, avvolgente, spensierato e quasi fanciullesco, ma anche assolutamente cool e sensuale. Insomma, uno di quei piccoli particolari che fanno la differenza e che vale la pena provare anche di sé.

Delle piccole macchie circolari marroni e di diverse dimensioni, che su alcune carnagioni appaiono naturalmente sulle gote, gli zigomi, il naso, e in alcuni casi anche sul décolleté, e che si possono ricreare in modo semplice se la genetica non ve le ha donate dalla nascita, disegnandole una a una con gli strumenti giusti e regalando al viso un aspetto davvero cool in pochissime mosse.

Ma come si realizzano le lentiggini finte a casa propria e con il minimo sforzo? Beh, le possibilità sono diverse, adatte a chiunque e che soddisfano le esigenze e la manualità di ognuno di noi.

Come si realizzano le lentiggini finte

Per esempio optando per delle lentiggini finte con la classica matita per le sopracciglia, in modo che il colore delle stesse si uniformi alle vostre tonalità naturali e realizzandole andando a disegnare dei puntini sul viso, in corrispondenza delle zone indicate, e usando la punta della matita in modo delicato e con parsimonia. Per ottenere un beauty look naturale. Una volta fatto, poi, potete passare sul viso una crema in modo da alleggerire le lentiggini finte creando un effetto ancora più armonioso.

Per chi ha un po’ più di manualità, poi, è possibile realizzare le lentiggini finte anche utilizzando il mascara, optando per una tonalità marrone e andando a picchiettare senza esagerare un po’di prodotto la dove volete che lentiggini finte decorino il vostro incarnato.

Altra tecnica facilissima per disegnare delle lentiggini finte che sembrano sempre state sul vostro viso, è quella di utilizzare un eyeliner o delle matite/penne per lentiggini, che hanno la caratteristica di asciugarsi molto velocemente e di essere rimosso con estrema facilità.

Ma attenzione, perché se la lentiggini mania è davvero una delle tendenze autunnali più amate, ecco che anche i modi per realizzarle si evolvono, arrivando fino a dei veri e proprio tool appositi, come i timbri per lentiggini. Si tratta di veri e proprio timbri, provvisti di mini punte imbevute di colore, che applicate sul viso decorano la pelle con piccole lentiggini di dimensioni leggermente diverse, come fossero vere e con un aspetto naturalissimo.

Insomma, questo si che è un beauty look da provare, facile da realizzare anche per le meno esperte e dal risultato assicurato. Un trucco che donerà al vostro viso quel tocco di calore avvolgente e delicato come le atmosfere autunnali e che amerete all’istante.

