La routine anti-caldo per far durare il make up da mattina a sera

Trucco a prova di afa: i segreti per un make up impeccabile tutto il giorno con pochi prodotti low cost

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato:

La routine anti-caldo per far durare il make up da mattina a sera
iStock
Il make up estivo che dura da mattina a sera

Il periodo dell’anno nemico numero 1 delle make up addicetd è arrivato. Con l’arrivo dell’estate e delle temperature roventi, uscire di casa perfette e ritrovarsi a mezzogiorno con il fondotinta a macchie e il mascara colato è un incubo comune. Eppure, sopravvivere ad afa, umidità e sudore senza rinunciare a un look impeccabile è assolutamente possibile.
Il segreto? Non serve applicare più trucco, ma applicarlo in modo strategico, scegliendo formulazioni specifiche che si fissano sulla pelle creando una barriera resistente a tutto. Ecco la guida passo-passo e i prodotti “mai-più-senza” per un trucco che non ti abbandona fino al tramonto.

First thing first: idratazione leggera e primer “magnetico”

Il primo errore estivo è utilizzare creme troppo ricche che fanno scivolare via il trucco. Opta per sieri leggeri a base di acido ialuronico e non dimenticare mai la protezione solare. Una volta che la pelle ha assorbito la skincare, entra in gioco l’eroe indiscusso della tenuta: il primer. In estate, hai bisogno di una formula gripping, ovvero un primer leggermente appiccicoso al tatto che “aggrappi” letteralmente il trucco alla pelle.

Offerta
The ordinary
The ordinary
The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides)
9,90 EUR −12% 8,70 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il prodotto consigliato ”salva base” è e.l.f. Power Grip Primer. Diventato virale ovunque, questo primer in gel a base di acido ialuronico idrata e fissa il make up creando una base levigata. La sua texture aderente è una vera e propria calamita per il fondotinta.

e.l.f.
e.l.f.
Power Grip Primer.
13,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Dimentica i fondotinta ultra-coprenti e pesanti: col caldo, la pelle ha bisogno di respirare. La scelta vincente ricade sulle skin tint o sui fondotinta a lunga tenuta di nuova generazione, che uniformano l’incarnato senza fare strato. Applica il prodotto con una spugnetta umida per assorbire l’eccesso di prodotto e fonderlo perfettamente con la pelle.
Maybelline New York Super Stay 24H Skin Tint, arricchita con Vitamina C, questa tinta viso offre un finish luminoso e naturale, ma garantisce una tenuta estrema fino a 24 ore. Resiste al sudore e non appesantisce.

Maybelline
Maybelline
Super Stay 24H Skin Tin
14,99 EUR
Acquista su Amazon

Per evitare l’effetto lucido, è fondamentale settare la zona T (fronte, naso, mento) con una cipria opacizzante e waterproof.
NYX Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Mattifying Powder è una cipria compatta perfetta da tenere anche in borsa per i ritocchi. Assorbe il sebo in eccesso, opacizza istantaneamente e prolunga la tenuta del trucco senza seccare la pelle.

Offerta
NYX Professional Makeup
NYX Professional Makeup
Makeup Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder
8,95 EUR −8% 8,25 EUR
Acquista su Amazon

L’umidità può trasformare il tuo sguardo da “cerbiatto” a “panda” in pochi minuti. Per gli occhi, la regola d’oro è una sola: waterproof. Sostituisci la tua matita tradizionale con un eyeliner in gel o a penna resistente all’acqua e sigilla le ciglia con un mascara che non teme né le lacrime né il sudore. Per le labbra, abbandona i gloss appiccicosi e scegli le tinte labbra (lip stain) che colorano la mucosa e si asciugano senza lasciare spessore.

Essence
Essence
What a tint! lip & cheek
11,75 EUR
Acquista su Amazon

Un mascara iconico (sempre tra i bestseller su Amazon) è Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof. Nella sua versione waterproof, rimane intatto per tutto il giorno, non sbava e non fa grumi nemmeno con il 90% di umidità.

Maybelline
Maybelline
Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof
20,49 EUR
Acquista su Amazon

Se c’è un prodotto su cui non puoi scendere a compromessi durante i mesi caldi, è lo spray fissante. Non è solo un rinfrescante, ma una vera e propria lacca per il viso (ma confortevole!) che sigilla gli strati di trucco insieme, abbassa la temperatura della pelle e crea una pellicola invisibile contro l’attrito e il sudore. Vaporizzalo abbondantemente a “X” e a “T” sul viso come ultimo step.
Il prodotto consigliato è lo spray fissante Infallibile di L’Oreal Paris, il re indiscusso degli spray fissanti. Grazie alla sua tecnologia brevettata per il controllo della temperatura, mantiene il trucco fresco, intatto e vibrante per 16 ore, impedendogli di sbiadire o depositarsi nelle pieghette.

L'Oreal Paris
L'Oreal Paris
Spray fissante Infallibile 36h no transfer
9,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il consiglio extra: durante la giornata, evita di tamponare il sudore con le mani. Tieni in borsa delle salviettine sebo-assorbenti (blotting papers): ti basterà premerle delicatamente sulle zone lucide per eliminare l’olio in eccesso senza spostare di un millimetro il capolavoro che hai creato al mattino!

Essence
Essence
Essence all about opaco! Oil control paper
6,75 EUR
Acquista su Amazon

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Cosmetici Cura del viso Makeup Shopping Beauty