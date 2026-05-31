Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il make up estivo che dura da mattina a sera

Il periodo dell’anno nemico numero 1 delle make up addicetd è arrivato. Con l’arrivo dell’estate e delle temperature roventi, uscire di casa perfette e ritrovarsi a mezzogiorno con il fondotinta a macchie e il mascara colato è un incubo comune. Eppure, sopravvivere ad afa, umidità e sudore senza rinunciare a un look impeccabile è assolutamente possibile.

Il segreto? Non serve applicare più trucco, ma applicarlo in modo strategico, scegliendo formulazioni specifiche che si fissano sulla pelle creando una barriera resistente a tutto. Ecco la guida passo-passo e i prodotti “mai-più-senza” per un trucco che non ti abbandona fino al tramonto.

First thing first: idratazione leggera e primer “magnetico”

Il primo errore estivo è utilizzare creme troppo ricche che fanno scivolare via il trucco. Opta per sieri leggeri a base di acido ialuronico e non dimenticare mai la protezione solare. Una volta che la pelle ha assorbito la skincare, entra in gioco l’eroe indiscusso della tenuta: il primer. In estate, hai bisogno di una formula gripping, ovvero un primer leggermente appiccicoso al tatto che “aggrappi” letteralmente il trucco alla pelle.

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Il prodotto consigliato ”salva base” è e.l.f. Power Grip Primer. Diventato virale ovunque, questo primer in gel a base di acido ialuronico idrata e fissa il make up creando una base levigata. La sua texture aderente è una vera e propria calamita per il fondotinta.

Dimentica i fondotinta ultra-coprenti e pesanti: col caldo, la pelle ha bisogno di respirare. La scelta vincente ricade sulle skin tint o sui fondotinta a lunga tenuta di nuova generazione, che uniformano l’incarnato senza fare strato. Applica il prodotto con una spugnetta umida per assorbire l’eccesso di prodotto e fonderlo perfettamente con la pelle.

Maybelline New York Super Stay 24H Skin Tint, arricchita con Vitamina C, questa tinta viso offre un finish luminoso e naturale, ma garantisce una tenuta estrema fino a 24 ore. Resiste al sudore e non appesantisce.

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Per evitare l’effetto lucido, è fondamentale settare la zona T (fronte, naso, mento) con una cipria opacizzante e waterproof.

NYX Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Mattifying Powder è una cipria compatta perfetta da tenere anche in borsa per i ritocchi. Assorbe il sebo in eccesso, opacizza istantaneamente e prolunga la tenuta del trucco senza seccare la pelle.

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L’umidità può trasformare il tuo sguardo da “cerbiatto” a “panda” in pochi minuti. Per gli occhi, la regola d’oro è una sola: waterproof. Sostituisci la tua matita tradizionale con un eyeliner in gel o a penna resistente all’acqua e sigilla le ciglia con un mascara che non teme né le lacrime né il sudore. Per le labbra, abbandona i gloss appiccicosi e scegli le tinte labbra (lip stain) che colorano la mucosa e si asciugano senza lasciare spessore.

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Un mascara iconico (sempre tra i bestseller su Amazon) è Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof. Nella sua versione waterproof, rimane intatto per tutto il giorno, non sbava e non fa grumi nemmeno con il 90% di umidità.

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Se c’è un prodotto su cui non puoi scendere a compromessi durante i mesi caldi, è lo spray fissante. Non è solo un rinfrescante, ma una vera e propria lacca per il viso (ma confortevole!) che sigilla gli strati di trucco insieme, abbassa la temperatura della pelle e crea una pellicola invisibile contro l’attrito e il sudore. Vaporizzalo abbondantemente a “X” e a “T” sul viso come ultimo step.

Il prodotto consigliato è lo spray fissante Infallibile di L’Oreal Paris, il re indiscusso degli spray fissanti. Grazie alla sua tecnologia brevettata per il controllo della temperatura, mantiene il trucco fresco, intatto e vibrante per 16 ore, impedendogli di sbiadire o depositarsi nelle pieghette.

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Il consiglio extra: durante la giornata, evita di tamponare il sudore con le mani. Tieni in borsa delle salviettine sebo-assorbenti (blotting papers): ti basterà premerle delicatamente sulle zone lucide per eliminare l’olio in eccesso senza spostare di un millimetro il capolavoro che hai creato al mattino!

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