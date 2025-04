Fonte: IPA Lo spray fissante per un trucco che dura e una pelle wow

Un make-up a lunga tenuta, ma anche un finish idratato e dall’effetto umido: per chi è alla ricerca di un trucco impeccabile, luminoso e che dura per diverso tempo la risposta ce la offre uno spray fissante che è destinato a diventare la nostra prossima crush in fatto di prodotti beauty.

Si chiama Power Grip Dewy Setting Spray ed è di Elf, si adatta a ogni tipologia di pelle, è leggero e ha il vantaggio di essere idratante. Per una pelle da sogno che cattura lo sguardo e per essere sempre perfette, anche diverse ore dopo l’applicazione del make-up. La buona notizia è che ora lo possiamo comprare a un prezzo favoloso, infatti, con lo sconto dell’8%, è nostro a solo 12 euro: l’acquisto furbo da fare subito.

Offerta Power Grip Dewy Setting Spray di Elf Formula a lunga tenuta che fa aderire il make-up

Tutto quello che dobbiamo sapere sapere su questo spray fissante amato da TikTok e che ha più di 40mila recensione (di cui la maggior parte super positive).

Lo spray fissante di cui non possiamo più fare a meno

Tutte noi abbiamo un sogno, quello di truccarci e che il make-up resti a lungo resistendo a giornate lunghe e magari anche piene di impegni. E la buona notizia è che esiste un prodotto che ci può aiutare a fare in modo che ciò accada: si tratta di Power Grip Dewy Setting Spray di Elf, uno spray fissante che promette di rendere il trucco “irremovibile”.

Ovviamente non solo, perché oltre a fissare con una lunga tenuta, lascia la pelle idratata e dona al viso un finish effetto rugiada: il risultato è un incarnato radioso, un trucco perfetto, sia per coloro che optano per un effetto molto naturale, sia per chi sceglie toni più carichi.

La formula è bifasica, viene spiegato nella descrizione del prodotto, a base di acqua e olio e non appiccica, regalando le migliori proprietà di entrambe.

Il trucco così resta a lungo, perfetto, proprio come subito dopo l’applicazione, resistendo al tempo, agli impegni quotidiani: lo spray fissante diventa così il nostro migliore alleato per essere favolose tutto il giorno. E lo possiamo comprare con un piccolo sconto!

Offerta Power Grip Dewy Setting Spray di Elf Formula a lunga tenuta che fa aderire il make-up

Come si usa lo spray fissante di Elf

Oltre a essere un prodotto top e amatissimo, il Power Grip Dewy Setting Spray di Elf ha anche il vantaggio di essere molto semplice da utilizzare. Come prima cosa bisogna agitare il flacone per attivare la formula bifasica, poi si spruzza sul viso a una distanza di circa 15 centimetri, tenendo bocca e occhi chiusi. Un’altra sua caratteristica vincente è data dalla nebulizzazione ultrafine.

Si può utilizzare prima della stesura del trucco, come preparatore della pelle, oppure dopo per fissare il make-up.

È al 100 per 100 vegano e la sua formulazione contiene diversi ingredienti top per la pelle. Ad esempio, è arricchita con il 5% di succo di aloe, favoloso perché ha proprietà idratanti. E poi acido ialuronico, squalano e olio di semi di tè verde.

Offerta Power Grip Dewy Setting Spray di Elf Formula a lunga tenuta che fa aderire il make-up

Le recensioni positive sono tantissime e anche su TikTok tanti creator ne hanno sottolineato i vantaggi: questo spray fissante di Elf è decisamente un prodotto virale e amatissimo.

Vuoi conoscere i trend, i prodotti da provare e i migliori suggerimenti beauty per stare sempre al passo con i tempi e non perderti novità o offerte? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e resta aggiornata.