Fissa il trucco e protegge dai raggi UV, lo spray protettivo da avere per un beauty look impeccabile

Trucco impeccabile e pelle protetta per tutto il giorno? Con lo spray protettivo in sconto su Amazon potrete avere entrambi con un solo prodotto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Lo spray protettivo e che fissa il make-up da avere questa estate

Qual è il problema peggiore dell’estate? No, non è il vento nei capelli quando siamo in spiaggia e nemmeno il caldo che a volte diventa quasi insopportabile, quello che davvero ci fa impazzire è uscire con un trucco perfetto e, dopo poco, ritrovarsi con tutto che cola o intaccato dal sudore e dal calore. Ma anche il dilemma se truccarsi o meno non è un dettaglio trascurabile e che spesso ci fa rinunciare a farlo per paura di non avere l’effetto desiderato.

Ma non se si utilizza un prodotto mirato che fissa il trucco e che protegge dai raggi UV, un must beauty da avere e provare il prima possibile, per garantirsi un trucco senza intoppi per tutto il giorno e in qualunque circostanza desiderate sfoggiarlo, dalla città alla spiaggia. Parliamo di un prodotto di Garnier, lo spray protettivo Ambre Solaire Super UV Over Makeup Protection Mist, un’acqua spray dalla texture fresca e ultra-leggera e con un finish invisibile sulla pelle, adatta all’uso quotidiano e perfetto anche per le pelli più sensibili.

Lo spray protettivo che fissa il makeup

Lo spray protettivo di Garnier da avere questa estate

Un prodotto specificatamente formulato con lo scopo di fissare il trucco, evitando che i classici agenti esterni dell’estate ne compromettano la resa, ma che allo stesso tempo protegge la cute dai raggi UV, trasformandosi nel prodotto perfetto per prendersi cura della pelle e del proprio make-up durante le giornate di sole estivo.

Uno spray idratante che si può usare sia sotto che sopra il trucco, agendo sia come cuna sorta di primer che di prodotto fissante, ma garantendo sempre che il make-up risulti impeccabile da mattina a sera. Un prodotto che fissa il trucco ma che allo stesso tempo agisce a protezione e nutrimento della cute, grazie alla sua formulazione arricchita con acido ialuronico, che come sappiamo è il responsabile principale dell’elasticità e dell’idratazione della cute.

Uno spray protettivo e fissativo, nato dall’esperienza di Garnier Ambre Solaire, esperta nella protezione solare dal 1935 e famosa per i suoi prodotti specificatamente formulati per proteggere la cute, grazie ai filtri UVB e UVA contenuti e utili per aiutare a proteggere dai danni immediati e a lungo termine causati dal sole, e dall’invecchiamento precoce della pelle.

Lo spray protettivo e fissativo da avere

Come si usa lo spray di Garnier

Ma l’Over Makeup Mist di Garnier è anche un prodotto super confortevole da usare, dalla texture fresca e ultra-leggera e che dsi applica sulla pelle con un finish invisibile. Uno spray rinfrescante che si applica in modo molto semplice, sia prima che dopo il trucco.

Come usarla quindi? Per averne la massima efficacia vi basta agitare bene il contenitore prima dell’uso, chiudere gli occhi durante l’applicazione e vaporizzare generosamente lo spray protettivo su tutto il viso e sul collo, eseguendo un movimento orizzontale e avendo cura di tenere una distanza almeno di 15 cm. Per un risultato ottimale, poi, potete riapplicare la protezione a più riprese, soprattutto dopo avere nuotato, sudato o se vi siete asciugate il viso con un panno che può aver rimosso il prodotto.

Insomma, uno spray protettivo da avere e che risolve il problema trucco, garantendovi un make-up impeccabile per tutta l’estate.

