Lo spray idratante per il viso è il prodotto da mettere in borsa adesso (e non togliere più)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori spray per il viso da provare subito

Rinfrescano, illuminano e idratano, rendendo la pelle morbida e favolosa: sono gli spray idratanti viso. Il must have della stagione calda da mettere in borsa e usare a seconda delle necessità. Appena nebulizzato infatti lo spray idratante regala una sensazione di freschezza, ma la sua formulazione nasconde molto di più. Su Amazon infatti si possono trovare tantissime versioni, con ingredienti diversi, che consentono di trattenere l’umidità della pelle, lenire e rinfrescare l’incarnato. Non solo, lo spray idratante è ottimo pure per fissare il trucco e dare sollievo alla pelle ogni volta che ne senti il bisogno.

La Roche-Posay Acqua Termale Spray

Perfetto per le pelli sensibili, lo spray viso di La Roche-Posay è un grande classico. L’unico ingrediente è l’acqua termale, naturalmente ricca di bicarbonato di calcio, silicato, selenio, zinco e rame. Questi preziosissimi minerali e oligoelementi donano allo spray proprietà lenitive, antiossidanti e protettive. La nebulizzazione finissima consente alle micro-gocce di penetrare in profondità e in modo immediato nella pelle senza lasciare residui.

Puoi vaporizzarlo sul viso in qualsiasi momento della giornata, lasciandolo agire qualche minuto e tamponando delicatamente. È indicato per tutti i tipi di pelle, incluse quelle dei neonati e delle donne in gravidanza, e puoi usarlo sempre: dopo la detersione, per lenire arrossamenti da esposizione solare o da depilazione, ma anche come fissante del trucco. La pelle apparirà immediatamente più fresca e morbida.

Yepoda The Mist Have

Amatissimo dai fan della K-Beauty, lo spray viso di Yepoda è un tonico idratante versatile, da usare in più momenti della giornata. La sua formula è a base di acido ialuronico, aloe vera e ginseng, tre attivi che donano un’idratazione immediata e un effetto rimpolpante. A questi ingredienti si aggiungono acqua di bambù e tè verde ricchi di antiossidanti, ma anche l’estratto di amamelide e la lavanda che eliminano i rossori. La formula è priva di siliconi, parabeni, microplastiche, oli minerali e formaldeide. Agita il flacone, poi nebulizza da circa 30 cm di distanza, infine lascia assorbire.

d’Alba Siero First Spray Serum al Tartufo Bianco Italiano

Fra i prodotti più venduti e amati su Amazon quando si parla di spray viso troviamo il d’Alba Siero First Spray Serum al tartufo bianco. Non si tratta di un’acqua o un tonico, ma di un siero bifasico in formato spray. L’ingrediente protagonista è il tartufo bianco combinato con tocoferolo, un potentissimo antiossidante. Nella formulazione troviamo anche niacinamide (vitamina B3) con azione illuminante e antimacchie, olio di avocado e olio di semi di girasole ricchissimi di vitamina E, ma anche l’acido ialuronico. Poiché è bifasico il consiglio è quello di agitarlobene prima dell’uso, mescolando la parte acquosa con quella oleosa. Si nebulizza a circa 20 cm dal viso e si fa assorbire picchiettando con le dita. L’effetto immediato è quello di una glass skin stupenda.

Offerta Spray viso d'Alba Spray viso al tartufo bianco

Collistar Attivi Puri Spray Molecolare Acido Ialuronico

Collistar svela uno spray molecolare che regala una pelle stupenda, rimpolpata e luminosa. Il sistema di nebulizzazione è stato specificamente progettato per diffondere le molecole di acido ialuronico in forma di spray, creando una nebbia finissima che avvolge la pelle donando idratazione, comfort e vitalità. La formula contiene non solo acido ialuronico, ma anche acetil glucosamina, una sostanza con un’azione liftante che stimola il metabolismo cellulare. L’effetto sulla pelle è quello di un lifting in superficie, capace di eliminare segni di espressione e rughe lievi. Si nebulizza tenendo il flacone ad almeno 30 cm dal viso e si può usare in qualsiasi momento della giornata.

Offerta Spray viso Collistar Spray viso con attivi puri

e.l.f. Holy Hydration! Coconut Mist

Lo spray di e.l.f. è la scelta perfetta per chi cerca idratazione efficace ad un prezzo accessibile. La formula è a base di olio di cocco, un ingrediente che nutre e ammorbidisce la pelle. Troviamo poi la vitamina E con azione antiossidante e riparatrice, ma anche pantenolo che idrata e rinforza la barriera cutanea, non mancano glicerina umettante e allantoina lenitiva. La texture è leggerissima e il profumo è favoloso, ossia quello inconfondibile del cocco. Spruzzarlo sul viso regala una vera e propria pausa sensoriale. Il consiglio? Nebulizzalo prima di applicare il siero idratante per trattenere meglio l’idratazione.

Spray viso elf Spray viso al cocco

San Benedetto Skin Care Mist

Lo spray idratante firmato San Benedetto è arricchito con acido ialuronico e nasce come rituale di bellezza. La formula contiene il 97% di ingredienti di origine naturale ed è testata dermatologicamente su pelli sensibili. La nebulizzazione è a effetto nuvola, fine e uniforme, perfetta per agire sia in superficie che negli strati più profondi della pelle, rendendola fresca e luminosa.

Q+A Nebbia Viso all’Acido Ialuronico

Prodotto con il 98% di ingredienti naturali, questo spray ha una formula essenziale ed efficace. L’acido ialuronico a basso peso molecolare è il grande protagonista, unito al beta-glucano con azione lenitiva e immunomodulante. Troviamo poi aloe vera e glicerina umettante. La formula è priva di alcol e profumo, si spruzza con un movimento circolare, subito dopo la crema idratante oppure come spray fissante. Si tratta di un prodotto ideale per le pelli secche e sensibili, da usare diverse volte durante il giorno per un effetto rinfrescante.

Bionike Defence Acqua Spray Lenitiva

Questo spray non è solamente un idratante, ma un trattamento studiato per migliorare il microbioma cutaneo. La formulazione infatti si basa sul Microbiota System che unisce prebiotici e probiotici, migliorando le difese naturali della pelle contro le aggressioni esterne come raggi del sole, vento e freddo. A questi si aggiunge la vitamina B5 con azione idratante e protettiva. La formula è priva di conservanti, profumo e glutine, ed è nickel tested. Si nebulizza sulla pelle dopo la detersione quotidiana, anche più volte al giorno secondo necessità. I risultati sono un effetto rinfrescante e addolcente immediato, con riduzione degli arrossamenti e delle sensazioni di disagio cutaneo.

Spray viso Bionike Spray viso ad azione lenitiva

Uriage Eau Thermale Spray

L’acqua termale di Uriage nasce nelle Alpi francesi, dove sgorga a 422 metri di altitudine e ad una temperatura di 28°C. Il percorso attraverso gli strati rocciosi la arricchisce di una concentrazione minerale di 11 grammi per litro, rendendo l’acqua termale di Uriage isotonica, ossia in perfetta osmosi con le cellule cutanee. Il calcio e il magnesio donano una potente azione lenitiva sulla pelle, il silicio rinforza il film idrolipidico, mentre gli oligoelementi permettono di ripristinare la barriera cutanea.

Offerta Spray viso Uriage Spray viso termale

Clinique Moisture Surge Oil Free Face Spray

Il segreto dello spray viso di Clinique sta nell’activated aloe water, un’acqua arricchita con estratto di foglie di aloe vera per regalare un’idratazione intensa e immediata. A questo ingrediente si aggiungono la glicerina con azione umettante, la centella asiatica lenitiva e l’estratto di camomilla calmante. La texture è leggerissima e priva di oli, per questo è perfetta anche per le pelli miste e grasse. Puoi usarlo sia sopra che sotto il trucco, in qualsiasi momento ne senti il bisogno.

Offerta Spray viso Clinique Spray viso termale

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