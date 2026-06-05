Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La maschera viso spray di Biodance

Se c’è un brand che ha ridefinito il concetto di pelle radiosa, monopolizzando i feed delle appassionate di skincare, è sicuramente Biodance. Diventato virale in tutto il mondo per le sue maschere al collagene capaci di trasformarsi da opache a trasparenti durante la notte, il marchio coreano ha racchiuso lo stesso superpotere illuminante in un formato decisamente più dinamico e perfetto per la stagione calda. La Jelly Serum Mist al Collagene Peptidico è il nuovo oggetto del desiderio per chiunque cerchi una pelle effetto glass skin impeccabile, fresca e soprattutto a prova di afa.

Offerta Biodance Jelly Serum Mist al Collagene Peptidico - 50ml

Questo innovativo prodotto ha raggiunto la viralità grazie ad un video pubblicato dal make-up artist Patrick Ta dove lo si vede utilizzare la mist spray di Biodance sulla bella Georgina (la sensualissima moglie di Cristiano Ronaldo) durante la preparazione della pelle pre make-up, regalandole un effetto glow immediato davvero wow.

Innovazione spray, perfetta per l’estate

L’innovazione di questo prodotto risiede interamente nella sua tecnologia d’avanguardia. A differenza delle classiche acque spray che evaporano dopo pochi secondi, lasciando spesso la pelle più secca di prima, questa mist si presenta inizialmente come un gel solido e compatto. Al momento dell’erogazione, la texture subisce una trasformazione istantanea, trasformandosi in una nuvola ultra-fine che si fissa sul viso creando una rete idratante invisibile. Questo meccanismo permette di trattenere l’idratazione fino a dieci volte meglio rispetto ai tonici tradizionali, senza colare e senza appiccicare, un dettaglio fondamentale quando le temperature salgono e il sudore rischia di rovinare la base viso.

La scienza del glow racchiusa in un gesto

Dentro la boccetta da 50 ml si nasconde un concentrato di pura scienza coreana studiato per rimpolpare e proteggere la barriera cutanea. La formula combina il collagene a basso peso molecolare, capace di penetrare più a fondo rispetto al collagene tradizionale, con un complesso di dieci peptidi attivi. Questa sinergia stimola l’elasticità cutanea e distende visibilmente le linee sottili, regalando un effetto anti-age immediato. La pelle appare subito più turgida, fresca e rimpolpata, mantenendo quella luminosità tipica di un trattamento professionale anche dopo ore passate sotto il sole o in ambienti con l’aria condizionata al massimo.

Offerta Biodance Jelly Serum Mist al Collagene Peptidico - 50ml

Il trick di stagione da afferrare al volo

Proprio per queste caratteristiche, questo spray si candida a diventare. Quando il caldo si fa intenso, l’applicazione di creme ricche diventa impossibile per evitare l’effetto lucido, ma la disidratazione da calore rimane un problema reale. La soluzione è vaporizzarein un solo secondo. Funziona magnificamente anche sopra il makeup, agendo come un booster che ravviva il look a metà giornata senza spostare il correttore o il fondotinta. Ilè perfetto da infilare in borsa, nel bagaglio a mano per i voli aerei o nella borsa da spiaggia.

Oltre a essere l’alleato ideale contro la spossatezza cutanea da canicola, il tempismo per provarlo è perfetto. La Jelly Serum Mist di Biodance si trova attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del venti percento rispetto al prezzo originale, a cui si può aggiungere un ulteriore coupon del cinque percento selezionabile direttamente sulla pagina del prodotto prima del checkout.

Cosa aspetti? Inseriscila nella tua routine e goditi quel look radioso e sano che non teme le temperature più alte dell’estate.

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