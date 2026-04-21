Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

IPA Nicola Peltz Beckham con la maschera al collagene, il suo segreto di bellezza

Mai come negli ultimi tempi, la ricerca di prodotti mirati per prendersi cura della propria pelle è diventata la missione principale di ogni beauty addicted, ma anche di chi desidera donare al proprio viso un boost di nutrimento e idratazione massimo. Ed ecco che le maschere al collagene la fanno da padrone, tanto che anche le celeb non ne possono fare a meno, una fra tutte Nicola Peltz Beckham, che ci ha svelato nuovamente il suo segreto di bellezza, una maschera al collagene che rimpolpa e illumina all’istante la cute, donandone tutto il benessere di cui necessita e un’idratazione superiore rispetto a ogni altro prodotto.

Perché è importante provare una maschera al collagene

Ma perché è così importante il collagene per la nostra pelle? Spoiler, no, non è solo moda. Il collagene, infatti, è un componente che abbiamo già all’interno della nostra pelle e che è essenziale per garantirle elasticità, compattezza e idratazione, costituendo circa l’80% del peso del derma.

Con il passare del tempo e con l’avanzare dell’età, la naturale produzione che la pelle fa di collagene tende a diminuire, e questo porta alla formazione di linee sottili e rughe, ma anche di quei cedimenti della cute che fanno sembrare il nostro viso meno tonico e compatto.

Come agiscono sulla pelle

Ecco perché è essenziale prevenire questa fisiologica riduzione di collagene, integrandolo nella propria skincare routine con prodotti mirati e con una maschera al collagene ad hoc, che doni alla pelle tutti i benefici e il benessere per mantenersi sana, tonica, elastica e rimpolpata.

Una maschera al collagene che ridoni massima elasticità alla pelle e che riesca a compensare la progressiva perdita di questa sostanza indispensabile per la cute, con il minimo sforzo da parte vostra ma con il massimo risultato possibile (e la pelle perfetta di Nicola Peltz Beckham dovrebbe esservi d’esempio).

Le maschere al collagene migliori da provare

Una maschera al collagene come quella di Biodance, Bio-Collagen Real Deep Mask, che contiene collagene a bassissimo peso molecolare e che ne massimizza l’assorbimento, agendo per affinare i pori dilatati della pelle e migliorando l’elasticità cutanea. Un prodotto amatissimo, che contiene Galactomyces e Niacinamide, agendo a supporto della cute, migliorando la grana della pelle e uniformandone il tono. Una maschera che riduce visibilmente rughe e segni sottili fin dalla prima applicazione e che aiuta la cute a mantenersi sana, giovane e tonica.

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Anche la maschera al collagene di Medicube è un prodotto che vale la pena testare per avere una pelle perfetta come Nicola Peltz Beckham. Un prodotto arricchito con DNA di salmone, PDRN e collagene a bassa molecola che vi dona una carnagione piena e luminosa fin dal primo utilizzo. Una maschera che sfrutta il potere del PDRN, che aumenta l’idratazione e supporta la produzione di collagene, penetrando in profondità per rendere la pelle liscia, tonica e compatta.

Offerta Medicube Un boost di collagene per la pelle

La maschera al collagene Real deep mask al Bio Collagene, Bio Collagen Overnight arriva direttamente dalla skincare coreana ed un vero concentrato di benessere per la pelle. Una maschera che idrata la cute, lasciandola turgida, tonica, liscia e luminosa, aiutandola a ripristinare la sua naturale elasticità e a ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe. Una maschera che contiene ben 3 diversi probiotici che agiscono in modo mirato per stimolare la produzione di collagene e rafforzare la barriera cutanea. In più, questa maschera mirata, aiuta a massimizzare le capacità di difesa e riparazione naturale della pelle, garantendovi una cute più soda e giovane e un aspetto al top.

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